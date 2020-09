Estados Unidos limitará WeChat y TikTok desde el domingo

Josh Wingrove, Shelly Banjo y Jenny Leonard

El secretario de comercio, Wilbur Ross, dijo el viernes que EE.UU. prohibirá las transferencias de efectivo dentro del país relacionadas con WeChat y su empresa matriz Tencent Holdings Ltd. Otras medidas prohibidas a partir del 20 de septiembre incluyen la distribución, mantenimiento y actualizaciones de WeChat o TikTok a través de tiendas de aplicaciones en EE.UU.

La orden no se aplica a operaciones o transferencias de efectivo fuera de Estados Unidos, lo que había sido una preocupación de algunas compañías tecnológicas estadounidenses.

“WeChat U.S., para todos los efectos prácticos, se cerrará”, dijo Ross en Fox Business. Los estadounidenses aún podrán usar WeChat para pagos en China, dijo. “El Tiktok básico permanecerá intacto hasta el 12 de noviembre”, aunque los usuarios no podrán acceder a las actualizaciones desde el domingo por la noche, dijo.

El Departamento de Comercio también dijo que el presidente, Donald Trump, ha extendido el plazo para resolver las preocupaciones de seguridad nacional planteadas por TikTok de ByteDance Ltd. hasta el 12 de noviembre. Si se resuelven, las prohibiciones de esta orden pueden ser levantadas.

Las restricciones comerciales ponen la responsabilidad sobre Apple Inc. y Google de Alphabet Inc. de eliminar las aplicaciones Tiktok y WeChat de sus tiendas de aplicaciones de EE.UU. antes del 20 de septiembre. Si bien las personas que ya tienen la aplicación en su teléfono no se verán afectadas, las aplicaciones se degradarán con el tiempo si los usuarios no pueden acceder a actualizaciones.

Apple, Google y Tencent no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La prohibición también podría afectar a las empresas estadounidenses que permiten el pago a través de WeChat, ya que las restricciones prohíben los servicios a través de la aplicación móvil WeChat con el fin de transferir fondos o procesar pagos dentro de Estados Unidos.

“El Partido Comunista Chino (PCCh) ha demostrado tener los medios y los motivos para usar estas aplicaciones para amenazar la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos”, dijo el Departamento de Comercio en un comunicado el viernes.

El Departamento de Comercio celebró una serie de reuniones informativas a fines de agosto con empresas y grupos de presión que se apresuraron en averiguar qué podría significar la posible prohibición para sus empresas, según personas familiarizadas con el asunto. Algunas empresas de tecnología estadounidenses presionaron a la Administración Trump para que les permitiera seguir haciendo negocios con la empresa china a través de sus operaciones en Asia y permitir que los ciudadanos estadounidenses usen las aplicaciones allí.

El presidente anunció por primera vez las restricciones el 6 de agosto y dijo que los detalles se darían al final del plazo de 45 días establecido en esa orden inicial.

ByteDance ha estado negociando con Oracle Corp. para participar en un TikTok reconfigurado para aliviar las preocupaciones del presidente sobre que los datos de los usuarios estadounidenses de la aplicación sean expuestos a China.