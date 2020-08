Empresas de EE.UU. podrían usar WeChat en China luego de la prohibición

Jennifer Jacobs, Shelly Banjo, Saleha Mohsin, Jenny Leonard y Naomi Nix

La administración de Donald Trump está dando señales de que las empresas estadounidenses podrían continuar usando la aplicación de mensajería WeChat en China, según varias personas familiarizadas con el asunto, dos semanas después de que el presidente, Donald Trump, ordenara una prohibición estadounidense del servicio de propiedad china.

La administración todavía está trabajando en las implicaciones técnicas de cómo hacer cumplir esa prohibición parcial en la aplicación, que es propiedad de Tencent Holdings Ltd., una de las empresas más grandes de China. Una pregunta clave es si la Casa Blanca permitiría que Apple Inc. y Google de Alphabet Inc. incluyan la aplicación en sus tiendas de aplicaciones globales fuera de Estados Unidos, según las personas, que hablaron bajo condición de anonimato.

La intención es prohibir cualquier descarga o actualización de la aplicación WeChat en las tiendas de aplicaciones en Estados Unidos, dijeron dos de las personas. Empresas estadounidenses con operaciones en China, como Starbucks Corp., aún podrían anunciar y procesar transacciones con consumidores chinos a través de la aplicación, dijeron.

La Casa Blanca y Tencent no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

“WeChat es un poco como la electricidad. Se usa en todas partes” en China, dijo Allen, presidente del Consejo Empresarial de EEUU-China.

La medida sigue a la orden ejecutiva de Trump del 6 de agosto que prohíbe a las personas y empresas estadounidenses hacer negocios con WeChat a partir de mediados de septiembre, lo que hizo sonar las alarmas en todas las empresas estadounidenses con operaciones en China. WeChat es una parte indispensable para hacer negocios en el país y vender productos a los consumidores allí, quienes usan la aplicación para todo, desde comprar café hasta boletos de avión.

En las últimas semanas, los cabilderos en EE.UU. se apresuraron a preguntar al personal de la Casa Blanca y al Departamento de Comercio sobre la logística y la intención de la orden ejecutiva de WeChat, según personas familiarizadas con el asunto.

Algunos grupos de presión empresarial han estado presionando a la administración para que reduzca el alcance de la prohibición.

“Estamos hablando con todos los que nos escucharán”, dijo Craig Allen, presidente del Consejo Empresarial Estados Unidos-China, cuyo grupo representa a empresas como Walmart Inc. y General Motors Co.

No confirmó las conversaciones con la administración, pero dijo que su grupo ha estado tratando de ilustrar las “desventajas de una interpretación expansiva de la orden”.