Desde China, el creador de TikTok desafía a los dueños de Silicon Valley

“En TikTok cada uno puede hacer lo que quiere y mostrarlo en videos que duran de 15 a 60 segundos. Yo bailo por lo general pero hay chicos que hacen comedia, cantan y muestran otras habilidades también”, le explicó Charli D’amelio a Jimmy Fallon hace dos meses en el popular show del conductor estadounidense. La joven de 16 años acababa de llegar a los 50 millones de seguidores –al día de hoy tiene 58 millones– en esa red social convirtiéndose así en la tiktoker más famosa del mundo.

Mientras ellos mantenían esa conversación en Nueva York, en el extremo opuesto del planeta, más precisamente en China, Zhang Yiming, creador de TikTok, se alegraba por otras noticias. Las cifras señalaban que su app había sido descargada más de dos mil millones de veces desde su lanzamiento en 2016. Eso la posiciona como una de las plataformas más populares y puede competir directamente con productos como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Además, la valuación de su conglomerado alcanzó un valor de mercado de 100 mil millones de dólares dejándolo a él con una fortuna personal de más de 16 mil millones de dólares según Forbes.

Parte de ese éxito se desencadenó por la pandemia del coronavirus. De la misma manera que ocurre con Zoom o con Netflix, TikTok aprovechó la cuarentena para meterse masivamente en las casas de sus usuarios y no hay dudas de que estos la eligieron para divertirse mientras esperan que el aislamiento finalice. El sitio SensorTower, que monitorea el crecimiento de las apps globalmente, anunció que durante abril TikTok fue la segunda más descargada, siendo superada solo por Zoom. Durante esos 30 días se instaló en 107 millones de dispositivos alrededor del mundo. El país donde más usuarios la bajaron fue India, con 20,5 millones de descargas, y le siguió Estados Unidos, con 10 millones.

Ascenso. Todos estos datos generan que actualmente Zhang Yiming sea el 61° hombre más rico del mundo y la décima persona con más dinero en China. Con 37 años cumplidos el 1° de abril pasado, no tiene nada que envidiarles a nombres como el de Mark Zuckerberg o Bill Gates ya que hoy en día su empresa es una de las más grandes creadoras de contenidos digitales.

Su historia comienza en 1983, en la provincia de Fuijan. Hijo de dos sirvientes civiles, sus padres lo nombraron así basándose en un proverbio chino que significa “El que sorprende a todos con su primer intento”. Nadie sabe si confiaron en las habilidades de su hijo desde pequeño o si simplemente fue un hecho fortuito pero el nombre fue acertado. Para 2005 el joven ya contaba con un máster en ingeniería de softwares de la Universidad Nankai y si bien solo tenía 22 años, varias empresas se pelearon por contratarlo. La ganadora fue una compañía llamada Kuxun, donde Yiming comenzó a desarrollar sus ideas.

“Al principio era un simple ingeniero pero en mi segundo año allí ya tenía a cargo unas cincuenta personas y era responsable de varios procesos tecnológicos que requerían los productos”, contó en una conferencia reciente. La parte técnica nunca fue un problema para Yiming. Siendo un niño demostraba una gran facilidad en este aspecto y con los años fue perfeccionándose. Sin embargo, mientras estudiaba entendió que había otro aspecto que debía dominar si quería triunfar: el comercial. “En 2007 comencé a viajar junto al director de ventas de la empresa en sus reuniones con los clientes. Eso me enseñó qué ventas son buenas ventas y cómo tratar con inversores”, aseguró.

Luego de cinco años trabajando para distintas compañías, entre las que se destaca un corto paso por Microsoft, fundó ByteDance en 2012. El edificio se encuentra en Beijing y el primer desarrollo que se llevó a cabo allí se llama Jinri Toutiao, una plataforma china con noticias e información. Según informan, tienen un tráfico de tres millones de personas a diario y son el segundo producto más importante luego de TikTok.

Esta última fue lanzada en 2016 para competir con Musical.ly, otra app china muy similar que se dio a conocer en 2014. Pero la batalla fue ganada por Yiming que finalmente compró a su competidora por mil millones de dólares en 2018 quedándose con todo el mercado para explotar.

En las sombras. La vida privada del dueño de la app más popular de la actualidad es una incógnita. Si bien es dueño de una de las fortunas más grande del mundo, por su forma de ser prefiere el perfil bajo. En los últimos siete años no hay registros de fiestas masivas, compras gigantes o viajes excéntricos. De hecho, se presenta a trabajar periódicamente en su empresa y charla con sus empleados para explicarles cuáles son las mejores estrategias para crecer dentro de la industria tecnológica. “Debemos trabajar duro y ser perfeccionistas”, suele decir para finalizar esas conversaciones.

Uno de los pocos datos oficiales sobre su vida por fuera del trabajo es que está casado desde el 2005 con una joven china que conoció durante la universidad. Sin embargo, en todos los sitios que se refieren a él destacan que el nombre de su mujer no es público. También afirman que no tienen hijos aunque es difícil de saber ya que no hace apariciones por fuera de lo laboral.

A principios de mayo, Yiming realizó una donación por 10 millones de dólares que causó cierto impacto en los medios chinos ya que por lo general no utiliza su nombre para este tipo de acciones. Ese dinero fue para una institución llamada Therapeutics Acceleration, fundada por la Bill y Melinda Gates, cuyo objetivo es encontrar la cura contra el coronavirus. El gesto fue interpretados por varios analistas como una estrategia para comenzar a asociarse con los grandes jugadores de la industria norteamericana (ver segundo recuadro).

Esto demuestra que cada vez será más común escuchar el nombre de Zhang Yiming en los medios. TikTok ya se estableció a nivel internacional y sus competidores, sobre todo Mark Zuckerberg, saben que será un rival difícil de vencer.

Las nuevas estrellas digitales

La fama que tienen los tiktokers durante la cuarentena supera todas las expectativas. El caso más destacable es el de Charli Damelio que con tan solo 16 años está cerca de alcanzar los 60 millones de seguidores. Y su hermana Dixie, de 18 años, la sigue de cerca con 25 millones.

Algunos videos que realiza Charli en las redes sociales superan las 10 mil millones de vistas y eso llamó la atención de las grandes empresas de contenido audiovisual. Las cifras son tentadoras y por ese motivo la adolescente estadounidense se convirtió en una de las personas más buscadas por las agencias de talento y marketing.

En el último tiempo fue invitada a los shows más exitosos de la televisión, participó en publicidades para el SuperBowl y tiene decenas de propuestas para cuando termine la pandemia. Como sucedió con YouTube o Instagram, ahora es TikTok la plataforma que lanza al estrellato a los jóvenes y la industria ya busca la manera de comercializar ese éxito.

Kevin Mayer, de Disney a TikTok

Una de las grandes dificultades que enfrenta TikTok es su ingreso en Estados Unidos. El impacto que tuvo en los últimos meses generó sospechas en el país y por ese motivo se iniciaron varias investigaciones de seguridad. Como la mayor parte de sus usuarios son jóvenes menores de edad, hay dudas sobre cómo resguardan la información de ellos.

Hay sospechas de que esta rigurosidad que establece Estados Unidos se debe a que la empresa es china. Eso explicaría la contratación como CEO de Kevin Mayer, que se hizo pública esta semana. Ex directivo de Disney, una de las compañías norteamericanas más importantes, estuvo a cargo del lanzamiento de la plataforma de streaming Disney+ con la que la empresa busca competir con Netflix. La noticia fue inesperada y en palabras del propio Yiming “es la oportunidad perfecta para que la empresa pase al siguiente nivel”. Será la tarea de Mayer esquivar las investigaciones y lograr que eso ocurra.