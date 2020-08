Histórico acuerdo de paz entre Israel y Emiratos Árabes

Israel y Emiratos Árabes Unidos llegaron a un acuerdo para normalizar completamente las relaciones, un avance potencialmente histórico que, a juicio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, facilitará la paz en el Medio Oriente.

La medida significa que Emiratos Árabes Unidos se uniría a Egipto y Jordania, como los únicos países que mantendrán lazos completamente normales con Israel, lo que indica que los países enviarán embajadores y abrirán lazos comerciales más directos. Según indicaron este jueves en una declaración conjunta, Emiratos Árabes Unidos e Israel abrirán una serie de conversaciones conjuntas en las “próximas semanas”, mientras que Israel también acordó suspender los esfuerzos para declarar su soberanía sobre territorios de Cisjordania.

Sin embargo, los comentarios del líder de Emiratos Árabes Unidos, el príncipe heredero Mohammed Bin Zayed, fueron menos categóricos que los comentarios de Trump y de la declaración conjunta emitida por la Casa Blanca, lo que sugiere que una normalización completa de los lazos aún podría estar lejos.

“Durante una llamada con el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu, se llegó a un acuerdo para detener la anexión israelí de los territorios palestinos”, escribió bin Zayed en Twitter. “Emiratos Árabes Unidos e Israel también acordaron cooperar y establecer una hoja de ruta hacia el establecimiento de una relación bilateral”.

Nuevo plan para anexar a Israel los territorios ocupados en Cisjordania

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo denominó “un día histórico” en Twitter. Luego, en un mensaje difundido por televisión, agregó: "Mantuve una discusión trilateral con el presidente (estadounidense Donald) Trump y el jeque Ben Zayed (príncipe heredero de Emiratos) y acordamos un acuerdo de paz completo con intercambio de embajadores e intercambios comerciales, incluyendo vuelos directos entre Abu Dabi y Tel-Aviv".

"Los emiratos van a invertir sumas importantes en Israel (...) Se trata de una apertura para la paz en la región", dijo el jefe de gobierno, felicitándose por el tercer acuerdo que Israel firma con un país árabe, después de los logrados con Egipto y Jordania. “Hoy comienza una nueva era de paz entre Israel y el mundo árabe”, sentenció.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!