La pausa en el crecimiento de Facebook representa un gran problema para la empresa

La parte más poderosa del modelo de negocios de las redes sociales es el efecto de red: mientas más personas se unan a una red, más personas querrán unirse. Es un fenómeno en el que el ganador se lo lleva todo, y la razón por la que Facebook, durante 18 años, ha sido capaz de seguir agregando usuarios a su plataforma y dirigir la publicidad hacia ellos. Cuando algo sigue sucediendo durante casi dos décadas, parece inevitable. Pero no lo es.

El miércoles, la base de usuarios de Facebook dejó de crecer. Incluso se redujo en algunos mercados. La noticia, combinada con una proyección de un crecimiento de los ingresos menor al esperado en el trimestre en curso, sacudió a la empresa y provocó una caída de las acciones de hasta un 25% durante la mañana del jueves.

Facebook's hands are tied

1—High ARPU coastal users have churned; TikTok is eating their lunch

2—They can't acquire because of antitrust scrutiny

3—They can't build because founders don't want to be there

4—IDFA killed their ability to target ads

5—The metaverse is 10yrs out

RIP