La inflación de México se desacelera por encima de lo previsto

La inflación de México se desaceleró más de lo previsto a principios de febrero, lo que sugiere que las autoridades monetarias pueden tener cierto margen de maniobra luego de que en su última reunión sorprendieran a los analistas con un aumento de la tasa de interés mayor de lo esperado.

Los precios al consumidor subieron un 7,76% en las dos primeras semanas del mes respecto del mismo período del año anterior, frente al 7,88% registrado a fines de enero, informó el jueves el instituto nacional de estadísticas. La lectura estuvo por debajo de la estimación mediana del 7,81% de economistas encuestados por Bloomberg.

La inflación subyacente, que excluye elementos volátiles como los combustibles, se desaceleró a un 8,38%, por debajo tanto de la medida anterior de un 8,46% como del pronóstico de los economistas del 8,42%.

La inflación de los alimentos en Argentina es la más alta de América Latina

Los analistas han señalado que las lecturas subyacentes elevadas son una preocupación particular, lo que probablemente mantenga a Banxico en guardia incluso después de su aumento de medio punto en la tasa de interés que realizó este mes.

“Lo que hizo Banco de México con darnos una subida de 50 puntos base era adelantarse a que pudiera haber algunas sorpresas adicionales en febrero”, dijo Joan Enric Domene Camacho, economista de Oxford Economics. “Creo que sí va a haber un aumento en marzo, pero de momento, hasta que no veamos si hay sorpresas fuertes o no en la inflación de cara a marzo, no sabemos si Banxico se verá obligado a cambiar lo que dijo”.

Muchos analistas no ven la tasa de referencia actual del 11% como el final del ciclo de alzas del banco central y esperan que los responsables de las políticas monetarias vuelvan a aumentar los costos de endeudamiento a fines de marzo, aunque actualmente no existe un consenso firme con respecto a la reunión de políticas de mayo.

Banxico, como se conoce al banco central, ha aumentado su tasa de referencia en 700 puntos básicos en 14 reuniones consecutivas desde junio de 2021, a los niveles más altos desde que comenzaron las metas de inflación en 2008.

Algunos economistas, incluidos Carlos Serrano, economista jefe de BBVA para México, y Pamela Díaz Loubet, economista para México de BNP Paribas, han dicho que el banco podría esperar para recortar las tasas hasta 2024.

Expectativas de inflación para México

Los economistas esperan que la inflación termine 2023 en un 5,20%, según una encuesta de Citibanamex publicada esta semana. Dicha proyección supera el pronóstico del 5,02% de principios de enero.

La misma encuesta sitúa el crecimiento del PIB de México para 2023 en 1,10% y la tasa del banco en 11,25% para fin de año. Se espera que las perspectivas de la economía dependan en gran medida del desempeño y la demanda de EE.UU.

LM