JPMorgan cobrará comisión a fintechs por acceder a datos de clientes

JPMorgan Chase & Co. comunicó a las empresas de tecnología financiera que comenzará a cobrar comisiones por cientos de millones de dólares por el acceso a la información de las cuentas bancarias de sus clientes, una medida que amenaza con trastocar los modelos de negocios de la industria.

El mayor banco de Estados Unidos ha enviado hojas de precios a los agregadores de datos —que conectan a los bancos y las fintech— en las que se detallan los nuevos cobros, según personas añ tanto. Las comisiones varían en función del uso que las empresas hagan de la información, con gravámenes más elevados para las empresas centradas en los pagos, según estas personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información de carácter privado.

Un representante de JPMorgan afirmó que el banco ha invertido importantes recursos para crear un sistema seguro que proteja los datos de los consumidores.

“Hemos mantenido conversaciones productivas y estamos trabajando con todo el ecosistema para garantizar que todos realizamos las inversiones necesarias en la infraestructura que mantiene la seguridad de nuestros clientes”, declaró el portavoz en un comunicado.

Las comisiones, que se espera que entren en vigor a finales de este año dependiendo del destino de una normativa de la era Biden, no son definitivas y podrían negociarse.

Los cargos cambiarían drásticamente el negocio de las fintech, que dependen fundamentalmente de su acceso a las cuentas bancarias de los clientes. Plataformas de pago como Venmo, de PayPal Holdings Inc.; carteras de criptomonedas como Coinbase Global Inc. y casas de bolsa minoristas como Robinhood Markets Inc. utilizan estos datos para que los clientes puedan enviar, recibir y operar con dinero. Por lo general, las empresas han podido obtenerlos de forma gratuita.

Muchas empresas de tecnología financiera acceden a los datos a través de agregadores como Plaid Inc. y MX, que actúan como intermediarios entre las fintech y los bancos. Las nuevas comisiones, que varían de una empresa a otra, podrían trasladarse de los agregadores a las fintech y, en última instancia, a los consumidores. Las empresas agregadoras han mantenido conversaciones con JPMorgan sobre las comisiones, y estas son constructivas y siguen en curso, según otra persona familiarizada con el asunto.

La medida de JPMorgan se produce en un momento en el que el destino de una controvertida norma sobre el intercambio de datos pende de un hilo. La medida de banca abierta, ultimada en octubre, permite a los consumidores solicitar, descargar y transferir gratuitamente sus codiciados datos a otra entidad crediticia o proveedor de servicios financieros.

Argumentos a favor y en contra

Los defensores de la medida argumentan que permite a los clientes acceder a una gama más amplia de servicios financieros y fomenta una mayor competencia. Sin embargo, el sector bancario, que inmediatamente presentó una demanda para bloquear la medida, afirmó que estos acuerdos podrían fomentar el fraude y exponerlos a una mayor responsabilidad. El director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, ha señalado públicamente los riesgos.

Bajo el mandato de Donald Trump, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de EE.UU. pidió a un juez federal que anule la norma de banca abierta, dejando su futuro en el aire.

Las comisiones propuestas por JPMorgan en algunos casos eclipsarían los ingresos que ciertas empresas generan en una sola transacción hasta en un 1.000%, según una de las personas consultadas.

