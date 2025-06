Los bancos digitales ganan terreno y se aprestan a destronar un gigante del mercado tradicional

El mercado bancario en la Argentina vive un proceso cruzado en el que las entidades tradicionales se digitalizan y las fintech se “bancarizan”. Hace una semana Galicia terminó su fusión con HSBC, mientras se conoció que la entidad digital más grande de Europa desembarcará en el país. Todos estos movimientos se producen en un escenario en el que las entidades físicas buscan mantener una hegemonía, ya rota por las nativas tecnológicas, que ganan terreno por ofrecer atractivo a los usuarios e, incluso, ya son más grandes en cuanto a cantidad de clientes.

El ecosistema financiero en el país es, a comparación del resto del mundo, chico. Hay 73 entidades en total y la tendencia de los grandes jugadores instalados hace tiempo en la Argentina es concentrar para abarcar más clientes. Pero, en el último tiempo, hubo movimientos que agitaron el escenario: Mercado Pago anunció que inició los trámites para ser un banco y Revolut, un gigante digital británico, compró Cetelem, uno de las dos instituciones más chicas de nuestro país, según informó la agencia Bloomberg.

La bancarización de las fintech se da pese a que desde el inicio de la gestión, el Gobierno de Javier Milei le abrió el juego a las billeteras con distintas políticas como la habilitación para cobrar jubilaciones, asignaciones sociales y sueldos o la interoperabilidad total de los QR. Esas decisiones generaron tensión con la banca tradicional, que disputó sus negocios y buscó digitalizarse para prepararse para la competencia con la llegada de MODO.

Ualá y Galicia pelean el puesto del banco más grande

Pero aun así hay fintech que ya pelean en términos de magnitud y, sumando herramientas bancarias, pueden pisar fuerte en el mercado. Ualá es el caso testigo. Adquirió Wilobank, el primer banco digital del país, en 2021 y recibió la aprobación del Banco Central en 2022. Gracias a eso, hoy funciona como banco a través de Ualá Bank, y puede hacer lo que otras billeteras virtuales no y la banca tradicional sí: intermediación financiera. En ocho años consolidó una cartera de más de 7 millones de clientes, con un ritmo de crecimiento que se acerca a 100.000 por mes y que ya superó en cantidad al grupo bancario privado más importante del país.

En cambio, este 23 de junio el Grupo Financiero Galicia terminó la fusión con HSBC, la entidad que adquirió y que temporariamente funcionó como Galicia Más. En ese proceso, que duró un año, incorporó alrededor de 600.000 clientes, algunos con cuentas duplicadas, y hoy tiene un total de 5 millones.

No hay duda de que los usuarios prefieren cada vez más las alternativas digitales. El último informe de Inclusión Financiera del Banco Central reveló que, a diciembre de 2024, la cantidad de pagos electrónicos por adulto era de 28,3 por mes, un crecimiento del 45% con respecto a 2023; mientras que las transferencias electrónicas eran de 13,9, un incremento del 82% respecto al año anterior.

Tensión por las “reglas de juego”

En contraposición, la infraestructura física de los tradicionales no muestra desarrollo. "A fines de 2024, la densidad de la infraestructura bancaria física, que abarca sucursales, cajeros automáticos y terminales de autoservicio, se ubicó en 14,5 puntos por cada 10.000 habitantes. Esta cifra representa una disminución respecto a los 15 puntos registrados dos años antes. Según explica el informe, dicho descenso se debe, entre otras causas, “a la migración de operaciones de puntos físicos a canales electrónicos de entidades financieras (EEFF)”.

Mientras que desde el mundo fintech aseguran que no acapararán terreno, sino que buscarán “competir”, del lado de la banca tradicional buscaron bajarle el tono. “Nadie lo está viendo como que son de la vereda de enfrente”, planteó una fuente del sector a PERFIL.

“El problema que hay con la fintech es cuando estás compitiendo en el mismo mercado con reglas de juego diferentes. Ahí sí se arma lío y hay riesgos, ahí sí la competencia no es leal, pero si entran a jugar como banco, son un banco más y no son otra cosa”, analizó en off the record la misma voz.

