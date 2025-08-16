Hierve X por Homo Argentum: Francella es tendencia 1 y muestran críticas de Echarri y Lamothe

Guillermo Francella se convirtió en tendencia número uno en redes sociales tras el estreno de Homo Argentum, su nueva película en la que interpreta a dieciséis personajes. El fenómeno en taquilla vino acompañado de una ola de comentarios que reflotaron críticas pasadas, tanto desde el ámbito artístico como político.

La pelicula en su primer día de estreno reunió a más de 70 mil espectadores y fue valorada por atraer público a las salas. Sin embargo, no tardaron en aparecer las observaciones de colegas y usuarios de redes sociales que cuestionaron la postura del actor frente al cine nacional que expresó durante una entrevista en OLGA: "Hay cine que es muy premiado pero le da la espalda al público. Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va. Yo prefiero no ver esas películas".

En paralelo, en los programas de chismes volvió a circular la tensión que genera Francella dentro del medio. Pablo Echarri, al ser abordado por un movilero a la salida de la función de Druk, obra que protagoniza, respondió a los dichos del actor contra el cine de arte: “Me alegro mucho de que la gente opine, se exprese y muestre su verdadero corazón. Eso siempre es mejor saberlo, porque yo siempre estuve en desventaja por hablar mientras otros ocultaban lo que pensaban".

Luego, se refirió directamente a lo que dijo el protagonista de Homo Argentum: "Me duele la expresión de Guillermo. Entiendo que no pueda reconocer en materiales o películas que no tienen un objetivo específico en masividad de consumo, no comprende y lo minimiza. Pero la discusión es si hay que apoyar ese tipo de películas y lo que escucho en su tono es una declaración de que no. Se equivoca“.

El actor, que suena como posible candidato a diputado del peronismo, defendió la convivencia de ambos modelos y puso como ejemplo el caso de Estados Unidos, donde el cine comercial y el de autor coexisten.

"Se pone en tela de juicio si hay que impulsar a los hechos artísticos, a los grandes creadores... En los países desarrollados existe el cine comercial y el cine de arte o de autor. Acá se está discutiendo que exista una cosa o la otra. Quien hable de eso, es un burro. Es un burro, y tiene una visión de dos dimensiones de la situación. Los que aspiramos a un país desarrollado y una vida mejor, aspiramos a una tridimensionalidad de la realidad", explicó.

Finalmente, se posicionó en la vereda de enfrente: "Quien hoy pone en tela de juicio que hoy debe existir una cosa por sobre la otra, es un gran ignorante o es una mala persona que lo que busca es hacer retroceder a un país como la Argentina con un espesor en materia institucional y cultural superior al resto de los países de Latinoamérica. Quien vaya para ese lado se va a encontrar con la pared nuestra, lo vamos a pelear siempre. Nos vamos a encontrar para discutir y para demostrar que ese tipo de opiniones son una burrada. Son de un país no desarrollado".

Las redes tambien recordaron cuando Esteban Lamothe disparó contra Guillermo Francella en América TV, y criticó la falta de empatía que tiene el reconocido actor con sus compañeros actores. Cabe resaltar que Francella dias antes había apoyado las medidas tomadas por Javier Milei, en las cuales involucra el recorte del INCAA, y una posible venta del Cine Gaumont.

En una entrevista con América TV, el actor se manifestó, y comentó: “A Francella lo respeto como actor, sé que es una eminencia, una entidad, y no solo debe tener mucha plata en su cuenta bancaria. Sino que también debe tener todo el amor de la gente, eso vale mucho más que toda la plata que tiene” Y agregó: “Creo que es muy fácil desde tu departamento decir que esperemos a ver lo que pasa, él lo debe decir porque tiene plata guardada en su banco”.

Asimismo, recalcó: “Yo no creo que Guillermo Francella tenga problema de cargarle nafta a su auto, ni para comprar en el supermercado. Yo tampoco tengo problema, pero no salgo a apoyar a un gobierno que se está cagand.. en el arte de la cultura, y creo que el viene de ahí aparte. Me parece que tendría que tener un poco más de sensibilidad con los colegas”.