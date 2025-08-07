El gobierno de Javier Milei avanza con una nueva medida vinculada al recorte del gasto público en el ámbito de la cultura. Este jueves, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) comunicó que se iniciará el proceso de privatización de la plataforma CineAr, lo que generó fuertes reacciones en redes sociales.

La decisión forma parte del plan de ajuste impulsado desde la Casa Rosada, que ya había puesto en marcha una reestructuración profunda en el sector audiovisual tras la llegada del economista Carlos Pirovano al frente del INCAA. Asimismo, el traspaso de CineAr a una empresa estatal controlada por la Secretaría de Medios, concretado en marzo, representó el primer paso del Poder Ejecutivo para asumir el control directo de los contenidos y avanzar con su privatización.

Desde el Gobierno aseguraron que la medida es un paso hacia la “eficiencia” y la “libertad económica”. Sin embargo, distintas voces del ámbito cultural y usuarios de redes sociales advirtieron que el supuesto ahorro económico es mínimo y que la medida atenta contra el acceso a la cultura y el resguardo del patrimonio audiovisual nacional.

Cuáles son las modificaciones en el financiamiento del INCAA

Qué dice el comunicado del gobierno sobre la privatización de CineAr

El anuncio se realizó a través de un posteo en la cuenta de X (exTwitter) del INCAA, donde se informó: “AVANZA LA PRIVATIZACIÓN DE CINEAR. Esta medida generará un ahorro de USD 330.000 anuales que dejará de salir del bolsillo de los contribuyentes. Liberaremos al Estado del gasto en salarios (USD 175K) y operación (USD 155K), un paso hacia la eficiencia y la libertad económica”.

Si bien el comunicado celebra el recorte presupuestario como un logro, no se brindaron detalles sobre el destino de los fondos “ahorrados” ni sobre qué entidad tomará el control operativo y editorial de la plataforma. CineAr es una plataforma gratuita con más de 2 millones de usuarios registrados, que permite acceder a la mayoría del cine nacional reciente y de archivo.

El primer paso para la privatización fue dado en marzo, cuando se traspasó CineAr, CineAr Play y CineAr Estrenos a Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal, una empresa que depende de la Secretaría de Medios, conducida por el vocero presidencial Manuel Adorni.

La decisión había sido anunciada mediante el decreto 194/2025 publicado en el Boletín Oficial. En el texto, el Poder Ejecutivo argumentó que la medida respondía a “distintas acciones tendientes a ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y lograr que los recursos disponibles se dirijan a quienes más lo necesitan de manera eficiente”.

Las críticas por la privatización de CineAr y el “ahorro insignificante”

El anuncio generó una lluvia de críticas en redes sociales, donde decenas de usuarios y referentes del ámbito audiovisual cuestionaron el carácter “insignificante” del gasto público. “Para que sientas el ahorro son 27.5 mil dólares por mes repartidos entre la población económicamente activa (15 millones): 0.0018 usd o 2 pesos con cincuenta mensuales”, señaló un usuario.

Otros pusieron el foco en el valor cultural de la plataforma. “En Cine.ar está disponible prácticamente toda la cinematografía argentina. No es una plataforma de entretenimiento ni para hacer guita. Es un acervo valiosísimo del patrimonio audiovisual del país, accesible de forma gratuita. Estos miserables lo destruyen”, escribió otro usuario.

Industria audiovisual: se abre el abismo

También se sumaron voces que vinculan la medida con una desinversión deliberada en cultura: “Ignorantes… es una inversión insignificante para la difusión del cine argentino y, sobre todo, para el resguardo del patrimonio audiovisual nacional. Cinear es clave para el desarrollo de nuestra identidad cultural”, expresó otro comentario.

¿Qué es CineAr?

CineAr es una iniciativa estatal que nació en 2010 bajo el nombre “Incaa TV”, como un canal de televisión dedicado exclusivamente a difundir cine argentino. Desde entonces, se incorporó a la grilla de múltiples señales de cable y continúa emitiendo películas y cortos de producción nacional. Su señal puede encontrarse, entre otras, en el canal 224 de la TDA, en el 867 de Flow Clásico, el 512 de DirecTV y el 1049 de Telecentro HD.

A partir de esa experiencia, se lanzó Cine.Ar Play, una plataforma de streaming gratuita desarrollada por el INCAA y el ARSAT que permite ver películas, documentales, cortometrajes y series nacionales desde cualquier navegador, celular, tableta o smart TV. También se sumó Cine.Ar Estrenos, una sección “pay-per-view” que ofrece estrenos recientes a un precio accesible.