Cine en las cárceles: uno de los programas que Nación eliminó con evidencias para mejorar la reinserción social

El acceso a experiencias culturales dentro de las cárceles se consolidó como una herramienta efectiva para mejorar la convivencia y promover la reinserción social. En Córdoba, el programa Cine Móvil, impulsado por la Agencia Córdoba Cultura, realiza funciones en la cárcel de Bouwer con proyecciones que incluyen charlas previas y posteriores con los internos. Según los organizadores, ver películas dentro del penal actúa como una “ventana a otras realidades” y genera un espacio para la reflexión colectiva.

A nivel nacional, el programa Cine en Cárceles, coordinado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, fue suspendido tras los recortes del gobierno de Javier Milei. En julio, el INCAA anunció que dejaría de financiar traslados y actividades en unidades penales del país.

Beneficios documentados

El impacto del cine en contextos penitenciarios ha sido analizado en estudios y programas internacionales. En Nueva York, el programa Rehabilitation Through the Arts, que incluye cine, teatro y otras disciplinas artísticas, logró reducir en más de un 90 % la reincidencia entre los internos que participaron. Además, se registró una disminución sostenida en los incidentes disciplinarios y un aumento en la finalización de estudios secundarios, según investigaciones del John Jay College of Criminal Justice y del Departamento Correccional del Estado de Nueva York.

En el Reino Unido, investigaciones en prisiones locales muestran que películas como Sueños de libertad (The Shawshank Redemption) estimulan la empatía, la esperanza y la reflexión. Aunque no reflejen la vida carcelaria con precisión, los internos valoran el cine como un canal emocional que permite hablar de sus propias experiencias y proyectar otros futuros posibles.

En Argentina, experiencias pedagógicas en cárceles también han demostrado que el cine facilita el aprendizaje temático, fomenta la participación colectiva y permite recuperar la palabra, especialmente en el marco de aulas dentro del sistema penitenciario.

El caso cordobés

En la cárcel de Bouwer, el Cine Móvil continúa activo y propone proyecciones acompañadas por espacios de intercambio cultural. Funciona como parte de una política que busca garantizar el derecho al acceso cultural incluso en contextos de encierro. Las películas elegidas no abordan directamente la temática carcelaria, sino que apuntan a abrir la mirada hacia otras historias y realidades posibles.

Desde la Agencia Córdoba Cultura sostienen que esta iniciativa es clave para “favorecer la inclusión social” y fortalecer la convivencia interna. Sin embargo, en el contexto actual de ajuste presupuestario y desarticulación de políticas culturales nacionales, su continuidad depende del sostenimiento provincial y de nuevos apoyos institucionales.