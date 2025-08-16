Clase magistral de Milei, Mameluco y la peli de Francella

Javier Milei convocó a todo su gabinete en pleno feriado en Casa Rosada. Fue una reunión extensa, de casi 4 horas, en la que el Presidente abordó con lujo de detalles el estado de la economía. Una clase de larga duración en la cual repasó el rumbo de la gestión y generó confianza ante los próximos tests electorales, con un extra: vio con todo su elenco la última película de Guillermo Francella, Homo Argentum, algo que ya había hecho con diputados en Olivos.

En esta clase XL del viernes por la mañana, que incluyó la visualización de un filme de producción cine nacional, hubo una asistencia casi perfecta. Salvo Sandra Pettovello (ministra de Capital Humano) y Patricia Bullrich (líder de la cartera de Seguridad), aparecieron todos los ministros del equipo principal de gobierno libertario. Y otras figuras del oficialismo, como Karina Milei (secretaria general de la Presidencia), Martín Menem (titular de la Cámara de Diputados), María Ibarzábal (secretaria Legal y Técnica), Santiago Caputo (asesor presidencial) y Manuel Adorni (vocero). El legislador electo fue quien primero se retiró y no alcanzó a degustar las empanadas que se sirvieron de almuerzo, junto con vasos de agua y gaseosa.

Pero sí logró escuchar al economista, vestido con el mameluco de la empresa estatal YPF, hablar del tema que más lo apasiona: la economía y los logros que se realizaron desde que arribó al comando del Poder Ejecutivo. Cada uno de los asistentes prestó atención y fue anotando en carpetas de tapa azul distintos conceptos y números que fue lanzando.

Quienes conocen a Milei dicen que es una práctica habitual que se repasen las cifras de la macro y la microeconomía bajo la era libertaria. “Siempre aprendés algo con él”, dicen aquellos que tratan con el Presidente. Si bien el hermetismo es la norma de cada reunión de gabinete, trascendió que se habló de la marcha de la campaña electoral de la fuerza de color violeta.

Y que cada integrante del Ejecutivo tendrá en sus manos un informe sobre los avances del Gobierno ante los casos de fentanilo contaminados, que ya generaron una centena de muertes y un problema para el oficialismo en medio de las actividades proselitistas. En Balcarce 50 aseguraron que el tema “está controlado”, que las autoridades se encuentran encima de la problemática y que no tendrá impacto para LLA en las próximas semanas.

También hubo tiempo para ver el último filme de Francella, un hecho que algunos de los asistentes prefirieron omitir, pero que al final salió a la luz. Milei hizo lo mismo en su encuentro con diputados oficialistas y aliados que se llevó a cabo en Olivos, con muchos elogios a la producción de Mariano Cohn y Gastón Duprat. El economista cree que representa al ser nacional con la cantidad de personajes que encarna el actor contrarios a la agenda “antiwoke” que pregona e impulsa.

Una vez concluida la reunión, la mayoría de los participantes saludó y partió con velocidad. Salvo la secretaria general de la Presidencia, quien se quedó trabajando en los pasillos de la Casa Rosada en compañía de su perro Thor.

Fuentes oficiales recalcaron que la reunión de gabinete no fue una urgencia, porque desde el miércoles se supo de manera interna que Milei quería ver a sus ministros en persona, ni que el escándalo del fentanilo haya obligado a un encuentro de estas características.