JPMorgan, Goldman, BofA cubrirán viajes de empleados para que aborten fuera de los Estados Unidos

JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp. y Deutsche Bank AG pagarán para que los empleados viajen a otro estado si es necesario con el fin de obtener un aborto legal.

El beneficio de JPMorgan entrará en vigencia el 1 de julio, según una página de preguntas frecuentes vinculada a un memorando para todos los empleados de Estados Unidos a principios de este mes, el mismo día en que cambia la política en Goldman y Bank of America. Deutsche Bank también está ampliando la cobertura médica de los empleados y comenzará a cubrir los costos de viaje del personal que busca abortos hasta una distancia definida, incluso a través de las fronteras estatales, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada por tratarse de información privada.

Los bancos se unen a empresas como Citigroup Inc. en el pago de los gastos de viaje de las trabajadoras que buscan interrumpir embarazos fuera de los estados con leyes de aborto restrictivas.

La Corte de Estados Unidos falló en contra del derecho al aborto

“Si bien todavía estamos evaluando el impacto de la decisión de la Corte Suprema y somos conscientes de que algunos estados pueden promulgar nuevas leyes sobre los derechos reproductivos, continuaremos brindando beneficios que respalden las opciones de planificación familiar de nuestras colegas dondequiera que se nos permita legalmente hacerlo”, dijo Sara Wechter, jefa de recursos humanos de Citigroup, con sede en Nueva York, en un memorando a los empleados el viernes.

El viernes, la Corte Suprema de EE.UU. anuló la decisión Roe vs. Wade de 1973 y eliminó el derecho constitucional de las mujeres al aborto, emitiendo un fallo histórico que probablemente haga que el procedimiento sea en gran medida ilegal en la mitad del país. Bloomberg News informó en mayo que JPMorgan y su rival Goldman estaban discutiendo extender los beneficios del aborto para cubrir los viajes.

“Nuestros planes de atención médica han cubierto históricamente los beneficios de viaje para ciertos servicios cubiertos que requerirían viajar”, dijo JPMorgan en la página de preguntas frecuentes, que CNBC informó más temprano el viernes. “A partir de julio, ampliaremos este beneficio para incluir todos los servicios cubiertos que solo se pueden obtener lejos de su hogar, lo que incluiría el aborto legal”.

Aborto en Estados Unidos: el regreso de la criminalización

Goldman, con sede en Nueva York, dijo en un memorando a sus empleados que ampliará sus “políticas de reembolso de viajes de atención médica para incluir todos los procedimientos, tratamientos y evaluaciones médicas, incluidos los servicios de aborto y la atención de afirmación de género cuando no haya un proveedor disponible cerca de donde viven nuestros empleados”.

Bank of America, en un memorando a los empleados, dijo que está ampliando la lista de tratamientos médicos elegibles para el reembolso de gastos de viaje a servicios que incluyen la atención de la salud reproductiva.

“Este paso es totalmente consistente con nuestro enfoque bien establecido a largo plazo para garantizar que nuestros programas de beneficios se alineen y respondan a las necesidades de atención médica de amplio alcance de nuestros empleados y sus familias”, dijo en el memorando Bank of America, con sede en Charlotte, Carolina del Norte.