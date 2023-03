Lagarde asegura que Suiza no fija los estándares bancarios de la Unión Europea

“Las reglas que se aplican en Europa, bajo los marcos directivos que tenemos en materia de resolución, en particular, no son las regulaciones que han aplicado otras instituciones, en particular las autoridades suizas”, dijo la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en el Parlamento Europeo.

Fin del Credit Suisse: las bolsas europeas se recuperaron y cerraron con alzas

En la instancia, agregó que “Suiza no establece estándares en Europa, y eso ha quedado muy claro en la declaración conjunta que fue publicada anteriormente” por las autoridades bancarias europeas sobre el “orden jerárquico que se aplica en Europa”.

