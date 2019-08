Macron llama a G7 a hablar de Amazonas durante la cumbre

El presidente francés, Emmanuel Macron, está pidiendo a los países del G7 que discutan lo que describió como una emergencia en la selva amazónica.

En un tuit, Macron dijo que el tema debería encabezar la agenda de una cumbre programada para este fin de semana. La política de Brasil hacia el Amazonas ha estado bajo escrutinio en los últimos días, en vista de que los datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial del país muestran un aumento anual de 84% en los incendios forestales en 2019.

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big