Netflix debería darle oportunidad a deportes en vivo

Gracias a la serie “Drive to Survive” de Netflix Inc., las carreras de Fórmula Uno están pasando por un buen momento.

La serie de estilo documental de Netflix ha ampliado la base de fanáticos de la Fórmula Uno con imágenes tras bastidores que muestran luchas de poder y personalidades atractivas que han ayudado a los espectadores a pensar en el deporte como algo más que un simple espectáculo de carreras para aficionados a los autos.

Desafortunadamente para los inversionistas de Netflix, su rival Walt Disney Co. está cosechando gran parte del beneficio del creciente interés porque posee la red deportiva ESPN, que controla la licencia de Fórmula Uno en Estados Unidos. La audiencia promedio de los eventos de Fórmula Uno en ESPN aumentó un 56% el año pasado, según la red deportiva. (El canal ABC de Disney también transmite algunas carreras).

Netflix sigue siendo la plataforma más popular.

Mientras que los rivales, desde Amazon.com Inc. a Apple Inc. a Disney, han buscado formas de capitalizar la transmisión de deportes en streaming, Netflix hasta ahora se ha resistido la tendencia, determinando que sus dólares se gastan mejor en transmitir contenido complementario a los deportes como “The Last Dance”, un documental sobre Michael Jordan, o las docuseries de la gira de la PGA recientemente anunciadas.

Sin embargo, si bien competir por los derechos de licencia de los deportes de las grandes ligas como la NFL o la NBA puede no tener sentido en esta etapa, un acuerdo con la Fórmula Uno permitiría a Netflix sumergirse en los deportes en vivo de una manera que sería complementaria a su exitosa serie.

Por ahora, Netflix dice que no está interesado en licencias deportivas. En una llamada en julio con analistas, el codirector ejecutivo Ted Sarandos dijo que no estaba claro cómo Netflix, que reporta las ganancias del cuarto trimestre el jueves, podría agregar valor.

“Nuestro producto fundamental es a pedido y sin publicidad, y los deportes tienden a ser en vivo y repletos de publicidad”, dijo.

Otro problema para Netflix es que las licencias deportivas son increíblemente costosas y están muy fragmentadas por región.

Sin embargo, Netflix no ha descartado comprar los derechos de la Fórmula Uno. Reed Hastings, el cofundador y codirector ejecutivo, sorprendió a quienes estaban acostumbrados a su rechazo habitual a los deportes en vivo cuando le dijo a Der Spiegel el año pasado que si la Fórmula Uno salía a la venta, Netflix consideraría comprarla.

Kannan Venkateshwar, que sigue a Netflix para Barclays, señaló en noviembre que, si bien muchos deportes convencionales tienden a estar vinculados a una región (piense en Red Sox versus Yankees, o Pakistán versus India en cricket), los deportes de nicho como la UFC, WWE o Fórmula Uno pueden atravesar fronteras más fácilmente en una plataforma de streaming global como Netflix.

Venkateshwar recomendó la oferta de Netflix por los derechos de transmisión de la Fórmula Uno en EE.UU. en 2022 y en Europa en 2023/2024. Por su parte, ESPN ha dicho que tiene la intención de renovar su asociación con la Fórmula Uno.

A medida que busca convertirse en una plataforma de entretenimiento más amplia, Netflix rompió recientemente con su estricto enfoque respecto al contenido y pasó a los videojuegos. Agregar deportes de nicho podría ser una forma de aumentar su adherencia a los fanáticos de los deportes, lo que le daría a Netflix, que aumentó el precio de sus paquetes de suscripción mensual en US$1 a US$2 en EE.UU. la semana pasada, más espacio para aumentar los precios en el futuro. Si bien abundan los obstáculos, los deportes podrían ayudar a Netflix a “defender su territorio contra Amazon Prime, que ya está incursionando en los deportes a lo grande con la NFL”, dijo Geetha Ranganathan, analista de Bloomberg Intelligence, en un correo electrónico.

Todas las plataformas de streaming corren el riesgo de perder suscriptores una vez que los espectadores han visto sus programas favoritos. Agregar Fórmula Uno a la plataforma les daría a los fanáticos de “Drive to Survive” otra razón más para quedarse con Netflix.

