Nvidia y cinco gigantes tecnológicos ya representan el 30% del índice S&P 500

Las seis mayores empresas estadounidenses acaparan ahora una cuota del índice S&P 500 mayor que nunca.

Microsoft Corp., Apple Inc., Nvidia Corp., Alphabet Inc., Amazon.com Inc. y Meta Platforms Inc. representan el 30% del índice de referencia, frente al 26% de principios de año, según datos recopilados por Bloomberg. El S&P 500 se pondera por la capitalización bursátil de los valores.

El repunte ha sido impulsado por Nvidia, que se ha revalorizado un 20% desde que una previsión de ventas alcista de la semana pasada mostrara que el gasto en computación de inteligencia artificial sigue siendo fuerte.

El fabricante de chips ha sumado US$1,6 billones en valor de mercado este año y está cerca de superar a Apple como la segunda empresa más valiosa del mundo.

Cambio en el mercado

Las grandes empresas siempre han dominado el S&P 500, pero no a este nivel. Durante la mayor parte de las tres últimas décadas, la ponderación porcentual de los seis mayores valores en el índice de referencia se situaba cerca del 15%. No fue hasta 2020 cuando la concentración superó el 20%.

En otra señal de un cambio en el mercado, incluso en el punto álgido de la burbuja puntocom en 2000, sólo tres de los seis mayores eran empresas tecnológicas: Microsoft, Cisco Systems Inc. e Intel Corp. Las otras tres eran General Electric Co., Exxon Mobil Corp. y Walmart Inc.