Pemex acordó con una perforadora para reactivar yacimientos del Golfo

Petróleos Mexicanos logró un acuerdo con un proveedor de servicios petroleros para perforar en el golfo de México, en un momento en que la empresa estatal de energía —fuertemente endeudada— recurre al sector privado para impulsar la producción de crudo.

Pemex llegó a un acuerdo con CME Oil and Gas, con sede en México, para reactivar los campos de Bacab y Lum, pozos maduros que forman parte del gigantesco yacimiento Ku-Maloob-Zaap, según personas que pidieron no ser citadas por tratarse de información que no es pública.

CME y sus filiales OPEX Perforadora y Perforadora Profesional Akal I tienen previsto ampliar la profundidad de los pozos para multiplicar por 10 la producción hasta alcanzar los 40.000 barriles diarios en 2028, según estas personas. Bacab y Lum se encuentran a unos 60 metros de profundidad y su producción alcanzó su máximo hace más de una década.

Las importaciones de combustible de Pemex caerán en 2025

Se prevé que CME y sus unidades inviertan unos US$1.650 millones en los próximos 15 años; así como que asuman todos los costos y riesgos de las operaciones de perforación, dijeron las personas citadas. El proyecto generaría en última instancia el equivalente a 73,4 millones de barriles y ganancias por US$4.300 millones, con más de la mitad de los ingresos destinados a las cuentas del gobierno, dijeron las personas.

Pemex no respondió a la solicitud de comentarios.

El acuerdo es un ejemplo de cómo Pemex está tratando de subcontratar el trabajo en activos obsoletos a socios del sector privado para volver a desarrollar los campos tras años de disminución de la producción. La petrolera mexicana está adoptando un enfoque diferente al de los exploradores internacionales que habitualmente ceden campos de décadas de antigüedad a empresas más pequeñas mediante la venta directa de activos.

La producción total de la petrolera ha caído a 1,8 millones de barriles de petróleo y condensado, aproximadamente la mitad del máximo alcanzado hace dos décadas.

Contexto de inversiones

La operación se produce en un momento en que otros actores del sector privado buscan invertir en los moribundos yacimientos mexicanos de petróleo y gas natural. En los últimos meses, el multimillonario Carlos Slim comenzó a aumentar sus apuestas en la industria del petróleo y el gas, llegando a un acuerdo con Pemex para desarrollar el yacimiento marino de Lakach, y aumentando su participación en las empresas estadounidenses PBF Energy Inc y Talos Energy Inc.

El mes pasado, Pemex reportó su peor pérdida desde que surgió la pandemia mundial hace más de cuatro años, una señal negativa para quienquiera que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, elija para reactivar la producción y recortar la abultada carga de deuda de casi US$100.000 millones de la empresa. Sheinbaum aún no anuncia quién dirigirá Pemex cuando comience su mandato el 1 de octubre.