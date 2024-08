El precio de los commodities hace recalibrar las cuentas públicas. En especial pensando en la soja, principal producto de exportación local que supo estar cerca de los 600 dólares la tonelada a comienzos de 2022, pero que hora naufraga por los 370 dólares. "La soja es peronista" disparan algunos analistas que suelen vincular a los gobiernos de corte justicialista con aquéllos en que la oleaginosa operó en alza.

En relación al precio actual, volvió a caer otros 6 dólares, cerrando el lunes 12 en u$s 371 por tonelada, lo que la llevó a marcar su nivel más bajo en casi cuatro años. El precio deprime las proyecciones de los agricultores argentinos que están sembrando para una nueva campaña y aún no terminaron de comercializar la cosecha anterior.

En cuanto al impacto en las reservas del BCRA de la baja del precio, un informe de Econviews destacó que el promedio de precios de la oleaginosa en 2024 es de US$420 mientras que en 2023 había ascendido a US$510. A la vez, la media de los últimos 20 años es de US$530, por lo que el precio actual está 30% por debajo del histórico.

"Si miramos otros cultivos los resultados no cambian. El trigo casi 30% debajo de su promedio histórico y el maíz 35%. Lógicamente no es el único factor en juego, pero, aunque el sector agro liquidó divisas en julio, no alcanzó para evitar que caigan las reservas en la Argentina. La caída de los precios internacionales también complica la acumulación de dólares", advierte el reporte.

Respecto al ritmo de las liquidaciones de los agroexportadores, en julio se liquidaron US$2.616 millones, un salto importante desde los US$1.978 millones de mayo. Aunque si los precios siguen tan planchados, el productor se seguirá mostrando reticente a vender sus granos.

Respecto a las proyecciones de precios a futuro, el analista Salvador Di Stéfano adelantó que no ve una recuperación en el corto y mediano plazo. "Desde el año 2022 a la fecha, las cotizaciones no paran de caer, la invasión de Rusia a Ucrania abrió un periodo de contracción, ante la posibilidad de una expansión del conflicto bélico. Si a esto le sumamos los problemas en Medio Oriente, nada hace presumir que en breve el mundo pueda tener una recuperación económica, que invite a una suba del consumo y a la recuperación de las materias primas agrícolas", adelantó.

¿Qué factores están deprimiendo el precio de la soja?

Tal como explicaron desde Cohen Aliados Financieros, esta disminución se debe a una oferta abundante y una demanda relativamente baja. "Se espera que la producción mundial para el período 2024/25 sea considerable, con Brasil proyectando una cosecha excepcionalmente grande que incrementará aún más la oferta global", explicaron.

Además, sumaron que las condiciones climáticas mejoradas en los EE. UU., con lluvias que han mitigado la sequía anterior, están beneficiando los rendimientos de los cultivos.

Por otro lado, puntualizaron que los datos recientes del USDA indican que, aunque las exportaciones son sustanciales, están por debajo del ritmo habitual, con las ventas de nuevas cosechas en su nivel más bajo en 20 años. "La fuerte competencia de la soja brasileña y argentina, junto con las mayores compras de China de soja brasileña más barata, también están influyendo negativamente en los precios del mercado", explicaron en el informe.

El crudo, por el contrario, no para de subir: ¿Por qué?

El precio del petróleo se disparó un 4,2% y ubicó en u$s 80,1 el barril, tras registrar cinco días consecutivos de subidas.

Ahora bien, ¿qué hay detrás de la suba?

Desde Cohen Aliados Financieros explicaron que este incremento fue impulsado por la escalada del conflicto en Medio Oriente, que amenaza con restringir los suministros mundiales de crudo.

Agricultura: malos precios, plagas y bajas de aranceles que no mueven la aguja

"El Pentágono ha intensificado su presencia militar en la región, ordenando el despliegue de un grupo de ataque con portaaviones y otras fuerzas adicionales en respuesta a una posible agresión iraní hacia Israel. Las tensiones aumentaron después de un ataque aéreo durante el fin de semana, y las fuerzas israelíes continuaron las operaciones cerca de la ciudad de Khan Younis, en el sur de Gaza, el lunes, empeorando el conflicto", indicaron.

Por otro lado, recordaron que la OPEP redujo su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2024, bajando de 2,25 millones a 2,11 millones de barriles por día. "Esta revisión se debe a datos más débiles y a una menor demanda de China. Además, la OPEP+ ha extendido sus recortes de producción hasta septiembre, con una eliminación gradual prevista a partir de octubre", señalaron.

