La red social Pinterest vetó a un grupo antiaborto por desinformar

Margaret Newkirk y Kurt Wagner

Un esfuerzo de la empresa de redes sociales Pinterest para limitar la difusión de teorías de conspiración médica bloqueó a uno de los grupos más prominentes en contra del aborto en Estados Unidos de compartir su contenido en el sitio. El hecho puso a la compañía de redes sociales en el centro de las guerras culturales de hoy.

La organización antiaborto Live Action y el activista conservador James O’Keefe alegan que Pinterest se enfocó en el grupo por su postura respecto al aborto, no por las razones que la compañía afirma. Dicen que las medidas de Pinterest —que primero incluyó el nombre del dominio web de Live Action en una lista de sitios de pornografía bloqueados y luego vetaron a la organización— son parte de un esfuerzo mayor de las compañías de medios sociales para sofocar las voces conservadoras.

La pelea es la más reciente en medio de una ola de quejas conservadoras por el sesgo de las redes sociales. Otras grandes empresas tecnológicas como Facebook y Twitter también han sido acusadas por políticos y medios de comunicación conservadores de sofocar sus puntos de vista, algo que las empresas han negado con vehemencia.

"Esto es censura", dijo O’Keefe, conocido por una serie de operaciones encubiertas contra grupos liberales. En un comunicado enviado por correo electrónico, la oficina de prensa de Pinterest dijo que tomó medidas contra la organización "hace varios meses por violar nuestra política de desinformación relacionada con conspiraciones y salud y por ninguna otra razón".

Política sobre el aborto

Facebook, en particular, ha estado en el centro del debate de las redes sociales. A principios de mayo, la compañía prohibió al teórico de la conspiración Alex Jones, así como a otras personalidades de los medios de extrema derecha, incluido el exeditor de Breitbart, Milo Yiannopoulos. Mientras los conservadores se quejan de la censura, los grupos liberales argumentan lo contrario: que son los sitios de redes sociales los que transmiten un exceso de información errónea.

Los nombres involucrados en la saga de Pinterest son conocidos en políticas sobre el aborto.

Live Action dice que tiene una de las presencias antiaborto más dominantes en la web, con más de 3 millones de espectadores y lectores. O’Keefe y la presidenta de Live Action, Lila Rose, son conocidos por sus esfuerzos por involucrar a las clínicas de Planned Parenthood en delitos, mediante el uso de micrófonos o cámaras ocultas y al pretender buscar ayuda ilegal o cuestionable.

Los ataques de O’Keefe también se han centrado en la ahora desaparecida ACORN —que atrajo la ira republicana con sus campañas de registro de votantes minoritarios— en National Public Radio y en Planned Parenthood. Los esfuerzos han sido criticados por la edición selectiva y engañosa de los resultados.

Pinterest mantiene una política de bloqueo de contenido relacionado con conspiraciones de salud desde 2017, según la compañía. Se empleó para bloquear sitios contra la vacunación a partir de febrero, que también es cuando la compañía coloca el sitio web de Live Action en una lista de sitios pornográficos bloqueados, según documentos proporcionados a O’Keefe por un empleado de Pinterest. Facebook y YouTube también han tomado medidas enérgicas contra contenidos antivacunación en los últimos meses, y afirman que muchas de las publicaciones crean un peligro real para quienes pueden verlas y evitan los tratamientos médicos necesarios.

Según los documentos proporcionados a O’Keefe, la lista de pornografía también incluye los sitios web conservadores Zero Hedge y PJMedia. Los sitios en la lista no se pueden compartir en Pinterest. La compañía no respondió a una solicitud para verificar los documentos filtrados, incluidas las partes de la lista que O’Keefe publicó en su sitio web Project Veritas.