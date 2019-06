El 44% de los adultos mayores utiliza Facebook y WhatsApp para combatir la soledad

El uso de las nuevas tecnologías generalmente está asociado a los jóvenes, sin embargo, un nuevo estudio brindó detalles reveladores sobre el impacto de las redes sociales entre los adultos mayores.

De acuerdo a una investigación realizada en España, el 44% de las personas mayores de 65 años utiliza las redes sociales, especialmente Facebook y WhatsApp, como la principal estrategia contra la soledad, superando las llamadas familiares, amigos y vecinos y la participación en actividades.

Los datos se desprenden del trabajo "La soledad de las personas mayores", realizado por la Asociación Servicios Integrales para el Envejecimiento Activo (SIENA) y promovido por la Fundación Mémora, con el apoyo de FiraGran, a partir de una muestra de 864 personas mayores de 65 años residentes en Cataluña.

El 21% de los mayores de 60 años es pobre y sufre carencias en alimentación y salud

La socióloga y autora del estudio, Sònia Díaz, indicó a EFE que mientras que el 44 % de la gente mayor usa las redes para no sentirse sola; un 23% indicó las llamadas a familiares, amistades y vecinos y un 15% afirmó realizar actividades, como cursos presenciales, ir al gimnasio o a los centros cívicos, para evitar la soledad.

Del estudio también se desprende que el 72% de las personas encuestadas valoran positivamente su estado de salud, con un promedio de siete en una escala del uno al diez.

De todas formas, el resultado presenta matices, ya que, por una parte, las mujeres tienen una autopercepción de la salud más negativa que los hombres, y, por otra, aquellos que viven solos o en una residencia también la perciben peor, explicó Díaz.

Viviendas colaborativas: cada vez más gente elige envejecer entre amigos

En cuanto a la percepción de la soledad, Díaz ha destacado que el 67% de los encuestados asegura que se siente solo en mayor o menor medida, mientras que un 33% manifiesta no haberse sentido solo nunca.

Además, según la socióloga, "los hombres se sienten más solos que las mujeres, especialmente los hombres viudos o divorciados y que viven solos", aunque la especialista lo asocia al hecho, también constatado por el mismo estudio, de que "las mujeres participan en más actividades y tienen una red relacional más variada" que ellos.

Otro dato relevante de la encuesta, que, según Díaz, merece profundización, es el hecho de que el 33% de los encuestados que afirmó no irse de vacaciones en el verano alegó "motivos económicos", mientras que un 23% afirmó que "no quiere molestar", porque los hijos se van o porque no tienen nadie que los acompañe.

MS/ CP