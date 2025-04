Proveedores chinos inundan TikTok con burlas sobre los aranceles de Donald Trump

Usuarios de TikTok en Estados Unidos están siendo inundados con una ola de videos de influencers chinos que animan a los compradores estadounidenses a darle vuelta a los aranceles de Trump comprando directamente en la “fábrica del mundo”: China.

Grabados en su mayoría en fábricas chinas que supuestamente abastecen a las principales marcas estadounidenses, desde Lululemon Athletica Inc. hasta Nike Inc., los influencers pretenden “evidenciar” cómo se fabrica la gran mayoría de los bienes de consumo en la segunda economía más grande del mundo. Muchos de ellos proporcionan direcciones web y datos de contacto para que los seguidores puedan comprar directamente a estos proveedores. “¿Por qué no nos contactan y compran? ¡No van a creer los precios que podemos darles!”, dijo

En otro video, la creadora de contenido de TikTok @LunaSourcingChina, aparece afuera de una fábrica que, según ella, fabrica leggings de yoga Lululemon por US$5 o US$6, aunque en EE.UU. se venden por más de US$100. “El material y el trabajo son básicamente los mismos”, afirma.

Un portavoz de Lululemon dijo que la empresa fabrica aproximadamente el 3% de sus productos terminados en China continental y que los productos auténticos solo están disponibles para su compra en las tiendas Lululemon, sitios web oficiales y socios autorizados.

Algunos de los videos más populares (muchos subidos en marzo pero que solo ganaron popularidad en los últimos días) se han visto amplificados por un video titulado “China expone la verdad”, con 8,3 millones de visualizaciones y 492.000 me gusta, hasta el lunes por la mañana, hora de Nueva York. El que revela al proveedor chino de Lululemon obtuvo 2,6 millones de visitas y más de 215.000 “me gusta”, mientras que un clip de “Cómo eludir los aranceles” tuvo cerca de 1 millón de visitas y 118.000 “me gusta”.

El gran volumen de videos de temática similar en un corto período de tiempo apunta a una reacción popular contra el aluvión de aranceles del presidente Donald Trump, incluido un gravamen del 145% a China. Aunque no está claro cómo el hecho de hacer pedidos directamente a proveedores chinos permitiría a los consumidores eludir los aranceles —la exención de derechos de aduana para los paquetes pequeños que se envían a los hogares estadounidenses también se eliminará a partir del 2 de mayo— los vídeos reflejan la reacción mundial en curso a los aranceles de Trump y la narrativa de la Casa Blanca de que las medidas económicas benefician a los estadounidenses.

La avalancha de publicaciones también refleja la mayor eficacia de los creadores chinos para llegar a la vida cotidiana de los estadounidenses de a pie. El algoritmo de TikTok, y su capacidad para influir en la información que ven millones de usuarios estadounidenses, es una de las principales fuerzas impulsoras de los esfuerzos del gobierno estadounidense para obligar a su propietario chino, ByteDance Ltd., a ceder el control de sus operaciones internacionales. TikTok no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Otras aplicaciones de redes sociales chinas como Xiaohongshu o Red Note también han ganado popularidad entre los jóvenes usuarios estadounidenses en medio de la incertidumbre en torno al acceso a TikTok.

“Estas publicaciones son mucho más confrontativas y burlonas con EE.UU., en lugar de mostrarlo como una amenaza”, dijo Tom Harper, profesor de relaciones internacionales chinas en la Universidad de East London. Siguen una ola de imágenes generadas por IA que muestran a estadounidenses trabajando en líneas de montaje, añadió Harper.

Algunos de los vídeos critican directamente las políticas comerciales de EE.UU. y piden a los ciudadanos estadounidenses que tomen medidas.

“Durante décadas, su gobierno y sus oligarcas han enviado sus puestos de trabajo a China, no por diplomacia, ni por paz, sino para explotar la mano de obra barata y, en el proceso, acabar con su clase media, hundir a su clase trabajadora y pedirles que se sientan orgullosos mientras venden su futuro para obtener beneficios”, dijo el usuario @neil778027 en un vídeo. “Americanos, no necesitan un arancel, necesitan una revolución”.

El viernes, EE.UU. anunció exenciones arancelarias para un rango de productos chinos, como productos electrónicos, computadoras y semiconductores, aunque se desconoce su duración. En cualquier caso, no tendrán impacto en la mayoría de los productos exportados por China a EE.UU., incluyendo la ropa y los accesorios producidos por proveedores chinos que aparecen en los videos de TikTok.

También aparecen muchas marcas europeas de lujo de alta gama, pero los creadores de los vídeos no explican por qué muestran marcas europeas en su rechazo a EE.UU.

Otra cuestión clave que plantean los vídeos es si las fábricas tienen acuerdos de confidencialidad con sus clientes internacionales y cómo los vídeos podrían afectar a las relaciones comerciales de larga data entre las marcas y sus fabricantes.

Cameron Johnson, socio principal de la consultora Tidalwave Solutions, con sede en Shanghái, que visitó recientemente el centro de fabricación chino de Yiwu, lo ve como parte de un cambio fundamental en las prácticas de compra de China.

“En el pasado, se podía recurrir a un intermediario o a una empresa comercial para abastecerse de productos para su negocio con control de calidad o visitar la fábrica, establecer esas relaciones y, a continuación, tal vez ir de vez en cuando”, declaró a Bloomberg TV. “Pero ahora lo que estamos viendo es una completa democratización del abastecimiento de productos”.

