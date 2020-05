La revolución de las compras online en Estados Unidos continuará luego de la pandemia

Anita Sharpe y Alexandre Tanzi

Comercios minoristas estadounidenses informan un aumento en las ventas en línea en el primer trimestre de 2020, cuando comenzó la cuarentena en el país por el coronavirus. Economistas consideran que el cambio en los hábitos de consumo podría ser duradero.

Target Corp. dijo el miércoles pasado que sus ventas digitales aumentaron más de 140% con respecto al mismo período de 2019. A principios de semana, los minoristas desde Walmart Inc. hasta Home Depot Inc. y Lowe’s Companies Inc. habían reportado aumentos comprendidos entre 70% y 80%.

La pandemia ha cerrado negocios en todo el país, mientras que los problemas de salud y las instrucciones de permanecer en casa llevaron a muchos compradores a conectarse en línea, incluso para la compra de artículos que están disponibles en tiendas, como comestibles. ¿El resultado? Una aceleración repentina en la tendencia de décadas en Estados Unidos hacia la compra vía remota.

“Estamos viendo una rotación masiva en el comportamiento del consumidor hacia el comercio electrónico y la entrega a domicilio”, dijo Michael Englund, economista jefe de Action Economics. “El cambio ha sido bastante dramático”.

La logística sigue siendo crítica para el E-commerce

“Será difícil evaluar cómo puede evolucionar el panorama hasta que todas las tiendas estén abiertas nuevamente y los consumidores tengan la oportunidad de, si lo desean, volver a sus antiguas costumbres”, dijo Stephen Stanley de Amherst Pierpont Securities.

Muchas autoridades locales son reacias a avanzar demasiado rápido con la eliminación de las restricciones, mientras que la incertidumbre sobre los riesgos para la salud sigue siendo alta.

Los clientes de Target comenzaron a regresar a las tiendas físicas a mediados de abril, dijo Brian Cornell, director ejecutivo, en una llamada de ganancias el miércoles. Aun así, comentó, “nuestro crecimiento digital continuó a ritmos sin precedentes, entre 200% y 300% más que el año pasado”.

El director financiero de Walmart, Brett Biggs, dijo que el negocio de recolección y entrega en línea de la compañía había atraído a nuevos clientes, en particular a algunos estadounidenses mayores que tal vez no habían hecho muchas compras en línea antes.

“Veremos un cierto retroceso a medida que las cuarentenas se suavizan, pero una gran parte del cambio a las compras en línea será permanente”, dijo Mark Vitner, economista senior de Wells Fargo Securities. Y eso acelerará la consolidación de los minoristas tradicionales, indicó. “Es probable que evidenciemos el cierre de un número considerable de tiendas”.