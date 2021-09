Startup de imitación de carne recauda u$s 21,5M para nueva fábrica

Una startup con sede en San Diego que desarrolla una proteína para su uso en productos de imitación de carne y huevo recibió US$21,5 millones en fondos para construir su primera instalación comercial.

Plantible Foods Inc. está cultivando y cosechando un cultivo comúnmente conocido como lenteja de agua y planea desarrollar un sustituto de la clara de huevo antes de expandirse a otros productos animales. Los inversionistas en la ronda de financiación de la Serie A incluyen a Kellogg Co. y Astanor Ventures.

“Todos sabemos que la agricultura animal es uno de los mayores contribuyentes al cambio climático”, dijo el director ejecutivo de Plantible, Tony Martens, en una entrevista. “Por lo tanto, debemos cambiar la forma en que comemos para producir y, potencialmente, en un momento, incluso mitigar la influencia del cambio climático en nuestras vidas”.

El mercado de proteínas alternativas está en auge a medida que los consumidores buscan opciones que puedan ser más sostenibles o más saludables que los productos animales tradicionales. La demanda aumenta en tanto que empresas como Beyond Meat Inc., Impossible Foods Inc. y Oatly Inc. llevan productos como hamburguesas de imitación y café con leche de avena a tiendas y restaurantes.

Plantible dice que la lenteja de agua tiene ventajas sobre los cultivos actualmente más populares en la producción de carne de imitación, debido a que se puede cosechar durante todo el año, a diferencia de los guisantes y la soja, que solo se cosechan una vez. La lenteja de agua también requiere menos agua.

Martens dijo que el costo de producción del sustituto de huevo de la empresa es comparable a los reales.

La compañía planea comenzar la construcción de su primera instalación comercial en 2022, que se construirá en algún lugar de EE.UU. Plantible está buscando un espacio en el Medio Oeste, indicó Martens.

Hasta el momento, Plantible ha recaudado un total de US$27 millones.