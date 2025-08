Elon Musk recibirá US$ 30.000 millones por un paquete accionario de Tesla

Tesla Inc aprobó una adjudicación provisional de acciones por un valor aproximado de US$30.000 millones para su director ejecutivo, Elon Musk, un cuantioso pago destinado a mantener la atención del multimillonario en el fabricante de automóviles mientras se prolonga una pelea legal por el paquete salarial de 2018.

El nuevo acuerdo incluye 96 millones de acciones de la compañía que se harán efectivas si Musk continúa en el cargo durante otros dos años, según informó la empresa el lunes en un comunicado regulatorio. Las acciones restringidas tienen un precio de ejercicio de US$23,34, igual al precio del paquete de compensación anterior de 2018.

Las acciones de Tesla subieron hasta un 2,9% en las operaciones previas a la apertura en Nueva York. Las acciones acumulaban una baja de un 25% en lo que va del año hasta el cierre del viernes, lo que contrasta con un aumento del 6% del S&P 500.

La estrategia

La junta directiva destacó la importancia de retener a Musk y afirmó en una carta a los accionistas publicada el lunes que la concesión era un primer paso de “buena fe”. “Al fin y al cabo, un trato es un trato”. Indicó además que presentará una estrategia de remuneración a largo plazo para el CEO antes de la votación en la asamblea anual del fabricante de vehículos eléctricos, prevista para el 6 de noviembre.

La medida se produce después de que un paquete anterior, valorado en más de US$50.000 millones, fuera anulado por el Tribunal de Equidad de Delaware tras una demanda de accionistas. El caso está en apelación y un comité especial de la junta estudia opciones para ofrecer a Musk un nuevo acuerdo, tras el traslado del domicilio legal de Tesla a Texas el año pasado. El comité está integrado por la presidenta Robyn Denholm y la directora Kathleen Wilson-Thompson.

Dado que no se prevé una pronta resolución judicial, la junta afirmó que debía actuar para retener a Musk “en un contexto de guerra cada vez más intensa por el talento en inteligencia artificial y con Tesla en un punto de inflexión crítico”.

La compensación exige que Musk mantenga un cargo ejecutivo en Tesla durante el periodo de devengo de dos años y que conserve las acciones durante cinco años desde la fecha de concesión. Si los tribunales restablecen íntegramente la prima por rendimiento de 2018, Musk deberá renunciar a la prima provisional o devolverla. “En pocas palabras, no puede haber un ‘doble beneficio’”, dice el documento.

Los motivos del acuerdo

La junta recordó que los accionistas ya habían aprobado una concesión importante de acciones a Musk y que la empresa necesita retener talento, especialmente a su CEO, mientras expande sus negocios desde la automoción y energía hacia la inteligencia artificial y la robótica.

“Creemos que esto aborda directamente una de las principales preocupaciones y prioridades tanto de los accionistas como del consejo: dinamizar y centrar a Elon en Tesla para impulsar a la empresa hacia su próxima era de crecimiento, mientras continúa la campaña legal para restablecer el bono por desempeño de 2018”, señala la carta.

La propuesta subraya el control de Musk sobre la empresa y podría garantizar que no abandone el cargo de CEO a corto plazo. Musk ocupa ese puesto desde 2008. En una entrevista con Bloomberg en mayo, dijo que se ve al frente de la compañía dentro de cinco años.

La junta sigue respaldando a Musk pese a sus prioridades contrapuestas. Además de dirigir otras cuatro empresas, este año la política ha absorbido buena parte de su atención. Su decisión de financiar la campaña de reelección de Donald Trump y liderar la iniciativa DOGE para reformar el gobierno federal ha generado reacciones negativas sobre Tesla.

“Si bien reconocemos que las empresas, intereses y otras posibles demandas de tiempo y atención de Elon son extensas y de amplio alcance —incluidos sus cargos en xAI, SpaceX, Neuralink, X Corp. y The Boring Co., entre otros—, confiamos en que este premio lo incentivará a permanecer en Tesla”, declaró la junta directiva en su carta. “Perder a Elon no solo significaría perder su talento, sino también a un líder que actúa como imán para atraer y retener talento en la empresa”.

La decisión fue bien recibida por algunos inversionistas y analistas. “Elimina una amenaza sobre las acciones” y probablemente garantiza que Musk siga como CEO durante varios años, dijo Dan Ives, analista de Wedbush, en una nota. “Musk sigue siendo el gran activo de Tesla y esta cuestión salarial ha sido una preocupación constante para los accionistas”.

