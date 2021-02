Toyota retoma plan de venta de autos eléctricos en EE.UU.

Skylar Woodhouse

Toyota Motor Corp. planea comenzar a vender un par de vehículos a batería en Estados Unidos este año.

El fabricante automotriz japonés dijo el miércoles que comenzará a vender vehículos eléctricos no identificados y un modelo híbrido enchufable no especificado, lo que se suma a una línea con varios híbridos a gas y electricidad que representaron casi una quinta parte de sus entregas totales en EE.UU. el año pasado.

Toyota se retiró de los vehículos eléctricos en EE.UU. hace siete años cuando cesó la producción de una versión totalmente eléctrica de su SUV crossover RAV4 más vendido.

La decisión de expandirse más allá de los híbridos representa una giro inverso frente a su postura cautelosa y llega en un momento en que rivales como General Motors Co. hacen planes para docenas de vehículos eléctricos y tienen el objetivo de detener completamente la producción de modelos a gasolina para 2035.

Toyota vende cantidades limitadas de un sedán impulsado por celdas de combustible llamado Mirai, pero sus ejecutivos en EE.UU. dijeron el año pasado que no han visto suficiente demanda para justificar una gama más amplia de modelos a batería.

El impulso de Toyota hacia los vehículos eléctricos representa más competencia en un segmento que constituía solo cerca de 1,9% de las ventas de vehículos de pasajeros en EE.UU. en 2019, según los últimos datos disponibles de BloombergNEF y Marklines. Se une al líder del mercado de los vehículos eléctricos, Tesla Inc., así como GM y otros fabricantes automotriz establecidos como Ford Motor Co. y startups como Rivian Automotive Inc. en un intento por atraer a los compradores para que se cambien a sistemas totalmente eléctricos.

Toyota dijo que electrificará 25% de sus ventas de vehículos nuevos para 2025, no muy lejos de lo que espera vender en EE.UU. este año. Pero agregó que la participación sube a casi 70% para 2030.

El renovado impulso de la compañía hacia la industria eléctrica en EE.UU. se adapta a los esfuerzos del presidente Joe Biden por acelerar la adopción de los vehículos eléctricos. Toyota fue uno de los últimos fabricantes en retirar su apoyo a los esfuerzos del expresidente Donald Trump para evitar que California continuara estableciendo estándares de emisiones propios y más estrictos.