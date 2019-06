Trump aviva el fuego: aumentará aranceles a China si Xi Jinping no va al G20

Margaret Talev y Kathleen Hunter

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aumentar los aranceles a China una vez más si su presidente, Xi Jinping, no se reúne con él en la próxima cumbre del Grupo de los 20 en Japón. Trump dijo en una entrevista con la cadena CNBC el lunes que los aranceles sobre cerca de US$300.000 millones en productos chinos se promulgarían de inmediato si el líder del gigante asiático no asiste a la cumbre.

"Sí, lo haría", dijo. Pero "creo que irá y creo que tenemos una reunión programada. Creo que irá. Tengo una gran relación con él, en realidad es un tipo increíble, es un gran hombre, es muy fuerte, muy inteligente, pero él trabaja para China y yo para Estados Unidos".

Trump proclamó el acuerdo de migración que firmó con México la semana pasada como un signo de su perspicacia para concretar acuerdos. Pero las negociaciones comerciales con China se estancaron el mes pasado después de que el presidente estadounidense acusó a Pekín de incumplir las disposiciones de un acuerdo provisional. Ambos países han intensificado su guerra comercial.

"China va a alcanzar un acuerdo porque tendrán que alcanzar un acuerdo", dijo Trump el lunes. Su marcha atrás ante la amenaza de imponer nuevos aranceles a México por la migración elevó los ánimos en la reunión de ministros de Finanzas del G-20 en Fukuoka, Japón, durante el fin de semana. No obstante, la delegación de EE.UU. se retiró sin ningún avance significativo con China.

Trump nuevamente insinuó que parte del acuerdo que cerró con México aún no es público. Afirmó que el país acordó comprar grandes cantidades de productos agrícolas estadounidenses como parte del acuerdo, pero funcionarios mexicanos dicen que no existe tal disposición. Trump dijo en CNBC que EE.UU. aún no discute específicamente uno de los aspectos del acuerdo y afirmó que es otra "herramienta muy poderosa" para EE.UU.