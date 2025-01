Las ventas de iPhone cayeron 5% por decepción ante la ausencia de Apple Intelligence

Apple Inc. vendió un 5% menos de iPhones en todo el mundo y perdió terreno frente a sus rivales chinos en el último trimestre del año pasado, lo que refleja la ausencia de Apple Intelligence en su mayor mercado fuera de EE.UU.

El iPhone perdió un punto hasta alcanzar el 18% de cuota de mercado mundial en 2024, según los datos de Counterpoint Research. Su archirrival Samsung Electronics Co. también cedió cuota a los fabricantes chinos de dispositivos Android, de crecimiento más rápido, liderados por Xiaomi Corp. y Vivo.

Apple registró un descenso de las ventas del 2% en todo el año, según la investigación, en un momento en que el mercado en general creció un 4% a nivel mundial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Apple busca terminar con una demanda por hacer espionaje con Siri: la fortuna que va a pagar

Apple, con sede en Cupertino, California, ha estado intentando ponerse al día en inteligencia artificial, con su conjunto de mejoras de IA desplegándose por etapas tras el lanzamiento del iPhone 16 en septiembre. Ninguna de esas adiciones de IA aún está disponible en China, ya que la compañía todavía está trabajando para asegurar socios locales que puedan ayudar a proporcionar características como la asistencia de escritura de IA y la generación de imágenes. El trimestre pasado, los analistas también empezaron a advertir de que algunos inversionistas albergaban expectativas demasiado optimistas sobre las funciones de IA.

“La serie iPhone 16 de Apple fue recibida con una respuesta mixta, en parte debido a la falta de disponibilidad de Apple Intelligence en el lanzamiento”, dijo el director de Counterpoint, Tarun Pathak. “Sin embargo, Apple siguió creciendo con fuerza en sus mercados no centrales, como Latinoamérica”.

Preferencias por modelos más caros

Aunque vendió menos unidades en China, Apple vio aumentar la proporción procedente de sus modelos más caros Pro y Pro Max, que representaron más de la mitad de todas las ventas en el país.

Motorola, de Lenovo Group Ltd., y Huawei Technologies Co. y Honor Device Co., con sede en Shenzhen, fueron las marcas de mayor crecimiento entre las 10 primeras, según los investigadores. Todos los fabricantes de smartphones de China están desarrollando sus propias herramientas y agentes de IA, incluidos servicios que pueden realizar tareas en nombre del usuario.

LM