Wall Street advierte sobre más dramas de deuda en el Caribe

Ben Bartenstein

Los países caribeños como Barbados, Belice y las Bahamas, que son algunos de los lugares favoritos de los banqueros más ricos del mundo, pronto serían reconocidos por el lado oscuro de Wall Street: la crisis de la deuda.

Estas tres naciones son algunas de las más expuestas al alto repentino del turismo mundial debido a la pandemia de coronavirus. Además, luego de olas de préstamos durante una década, también se enfrentan a grandes pagos de bonos, lo que genera preocupación sobre cómo la región del Caribe puede pagar su deuda.

“Este choque pandémico es diferente a cualquier impacto que estos soberanos hayan vivido en su historia”, dijo Julia Smith, analista de S&P Global Ratings con sede en Toronto.

El turismo en el Caribe probablemente disminuirá entre 60% y 70% de abril a diciembre en comparación con el año pasado, según S&P. La compañía rebajó la calificación de las Bahamas y Belice la semana pasada, y redujo las perspectivas crediticias para Aruba, Belice, República Dominicana y Jamaica a negativas.

Marla Dukharan, economista en Barbados, indica que es un impacto que sucede una vez por siglo para el Caribe. Dijo que incluso en el escenario más optimista, la región perderá alrededor de 50% de sus ingresos turísticos este año.

Eso pesará fuertemente en la carga de deuda externa de aproximadamente US$80.000 millones del Caribe. Algunos de los mayores titulares reportados de esas letras incluyen a BlackRock Inc., AllianceBernstein, Pacific Investment Management Co., Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co., aunque la exposición regional es solo una fracción de sus activos totales bajo administración.

Es demasiado pronto para saber si el daño superará a Puerto Rico, el caso perdido de los dramas de incumplimiento del Caribe. Cuando las tres principales firmas de calificación crediticia lo rebajaron a nivel de basura en 2014, la carga de la deuda de la isla alcanzó aproximadamente 74% del producto interno bruto. El Gobierno acudió a sus ahorros para pagar los bonos y, en 2016, el gobernador Alejandro García Padilla entró en incumplimiento.

Los problemas de Puerto Rico se agravaron al año siguiente cuando el huracán María cobró la vida de casi 3.000 personas. Algunas naciones podrían enfrentarse a otro desgarrador gasto este año: pronosticadores del clima proyectan que habrá más tormentas que el promedio durante la temporada de huracanes de junio a noviembre.

S&P ya califica a Las Bahamas, República Dominicana, Jamaica, Barbados y Belice en territorio a nivel basura. Fitch Ratings rebajó a Aruba a grado de no inversión a principios de este mes. Varios de estos países tienen índices de endeudamiento superiores a los de Puerto Rico en 2014.

Al igual que muchos de sus vecinos caribeños, el aeropuerto principal de Aruba está cerrado para los aproximadamente dos millones de turistas extranjeros que visitan cada año. Sus centros turísticos junto a la playa están cerrados y las calles están prácticamente vacías. Dangui Oduber, ministro de Turismo de la nación, dijo que nunca había visto la isla tan desolada. “Dependemos completamente del turismo”, comentó en una entrevista.

Oduber estimó que más de una cuarta parte de la población de la isla de aproximadamente 100.000 habitantes perderá su empleo. Aruba está presionando para diversificar la economía de la nación con el cultivo de cannabis medicinal, así como con nuevos proyectos agrícolas y de infraestructura, dijo.

Si el distanciamiento social sigue siendo necesario durante los próximos dos años, como sugieren algunas investigaciones, naciones como Aruba podrían verse obligadas a desviar reservas cada vez más reducidas hacia servicios sociales en lugar de acreedores extranjeros.

Auguran que el futuro inmediato del turismo será de cercanías

“No tenemos los ahorros necesarios para pagar nuestra deuda”, dijo Oduber.

Hay algunos amortiguadores para evitar potencialmente el incumplimiento. Oduber indicó que Holanda, que todavía maneja gran parte de los asuntos exteriores de la isla, está dispuesta a ofrecer un préstamo sin interés a Aruba. Es posible que el Reino Unido brinde un apoyo similar a Bermuda y a las Islas Turcas y Caicos. Otras naciones no tendrían este lujo y dependerían del FMI como prestamista de último recurso.