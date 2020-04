Tres personas murieron entre el reporte del Ministerio de Salud del lunes 20 de abril por la noche y la comunicación de esta mañana sobre el avance de la pandemia. En ese lapso se registró el fallecimiento de dos hombres, de 64 y 84 años, y una mujer de 53 años, todos residentes de la provincia de Buenos Aires. Así, la cifra total de víctimas fatales en Argentina trepó a 145, mientras que el número de infectados ascendió a 3.031 casos positivos. Sin embargo, unas 840 personas también fueron dadas de alta.

Respecto a los casos confirmados, 863 (28,5%) son importados, 1.293 (42,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 576 (19%) son casos de circulación comuntaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Hasta el momento, las principales franjas etarias afectadas continúan siendo las personas entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 44 años.

Por su parte, el AMBA concentra la mayoría de los casos de Covid-19. Mientras que la Ciudad de Buenos Aires tuvo en el reporte de hoy unos 22 casos nuevos -728 en total-, en provincia se registraron 42 contagiados -915 en total-. Luego, le sigue Córdoba, que tiene 260 infectados y ayer no hubo ningún nuevo caso de coronavirus.

Los varones con "diabesidad", los más afectados por el coronavirus

"El hecho de fumar aumenta el riesgo de contagio porque uno se lleva constantemente la mano a la boca", advirtió Gabriela Abriata, directora nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles.

Por último, las recomendaciones de las autoridades de hoy estuvieron a cargo de Graciela Abriata, encargada de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades No Transmisibles. "Seguimos la pandemia desde el inicio porque la población más afectada es, justamente, la que padece de enfermedades no transmisibles, como la hipertensión arterial, diabetes, obesidad y la crónica renal", abrió Abriata. La médica dijo que "es una buena oportunidad para planificar nuestra alimentación".

En este sentido, Abriata recomendó el consumo de legumbres. "Son un alimento accesible, que podemos consumirlo en guisos, con verduras e incluso en hamburguesas. Es una buena oportunidad para comer alimentos frescos y cocinar con los niños, como si se tratara de un juego o una actividad más", dijo la médica. Además, alertó a los consumidores de tabaco. "El hecho de fumar aumenta el riesgo de contagio porque uno se lleva constantemente la mano a la boca", advirtió Abriata.

La muerte más joven en Argentina: falleció un hombre de 40 años por coronavirus

La directora de las enfermedades no transmisibles también se refirió a las personas con diabetes. "Es importante controlar que no haya lesiones en los pies y por eso hay que utilizar un buen calzado", dijo Abriata. Además, aseguró que "es importante mantener el control de las enfermedades no transmisibles, ya sea por telemedicina o teléfono, y tiene que haber una excepción para que estas personas puedan salir de sus hogares, tanto a farmacias como centros de alta complejidad", en el que ejemplificó a las personas con cáncer. "No hay que cortar los tratamientos", cerró.

SC/FF