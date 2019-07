Wanda Vázquez dice que no quiere ser gobernadora de Puerto Rico

Wanda Vázquez, posible gobernadora interina de Puerto Rico, dijo que no quiere el cargo, agravando una crisis política que ha sacudido el territorio estadounidense en las últimas semanas.

En comentarios publicados en Twitter el domingo 28 de julio , Vázquez, quien se enfrenta a sus propias controversias, dijo que esperaba que el gobernador Ricardo Rosselló nombrase un sucesor diferente antes de abandonar el cargo el 2 de agosto. Vázquez es aliada del gobernador saliente y miembro de su Nuevo Partido Progresista.

El anuncio aumenta la presión sobre Rosselló, que tiene menos de una semana para designar a un nuevo secretario de Estado, lo que agrava la disfunción y el caos político de Puerto Rico. Esa persona necesitaría la confirmación de una mayoría en ambas cámaras de la legislatura de la isla, y dado que tantos cargos han renunciado recientemente por escándalos, no está claro quién podría hacerse cargo.

Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de Gobernadora. Es un dictamen Constitucional. Espero que el señor Gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de Secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado.