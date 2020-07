La crisis del coronavirus fortalece el liderazgo de Netflix

Tara Lachapelle

Independientemente de lo que muestren los resultados del segundo trimestre de Netflix Inc., está claro que la crisis de coronavirus está fortaleciendo el liderazgo de la compañía en el mercado del entretenimiento de televisión por streaming. Los otros servicios que han estado tratando de construir audiencias en las últimas semanas y meses, como Disney+, HBO Max, Peacock, Quibi, simplemente están compitiendo por el segundo lugar.

Netflix informará sus resultados el jueves después de que cierre el mercado y las cifras de crecimiento de suscriptores seguramente serán el punto focal una vez más. Los analistas predicen que el servicio agregó 8,3 millones de clientes de pago a nivel mundial, según la estimación promedio compilada por Bloomberg. Esa puede ser una estimación demasiada alta, incluso con tantos consumidores que aún se distancian socialmente y pasan mucho tiempo en casa. Cuando el servicio publicó un crecimiento increíble en el primer trimestre, de 15,8 millones de usuarios, el director ejecutivo, Reed Hastings, advirtió que el ritmo no se mantendría, ya que muchos de esos clientes se habrían suscrito más adelante si no fuera por el virus. Es por eso que Netflix prevé solo 7,5 millones de nuevos suscriptores esta vez.

Si los analistas están realmente expuestos a una decepción, la acción podría reaccionar negativamente a las cifras del jueves. Después de todo, el precio de la acción ha aumentado 60% este año y ha sido uno de los mejores rendimientos en el índice S&P 500. Pero incluso si la acción de Netflix toma un merecido respiro, sigue siendo la líder incuestionable de los servicios de streaming y una suscripción imprescindible en un mercado de ofertas en su mayoría mediocres. Mientras tanto, la mayoría de las compañías de primera categoría como Walt Disney Co. están luchando por encontrar el equilibrio a medida que sus centros de ganancias clave se ven golpeados por la pandemia y el cierre de Hollywood frena sus propias ambiciones de streaming.

Disney, que depende de sus parques temáticos, resorts, cruceros y tiendas minoristas para casi la mitad de sus ingresos operativos anuales, acaba de reabrir Disney World en Orlando el fin de semana pasado después de cerrar en marzo. Disneyland de Hong Kong se está cerrando nuevamente para cumplir con los mandatos del Gobierno tras un aumento en los casos de coronavirus, un desafío emblemático para la operación de un negocio que gira en torno a multitudes y viajes. Antes del covid-19, era la estabilidad de tales negocios lo que hacía posible la aventura de Disney en el mundo aún no rentable del streaming. Ahora, la capitalización de mercado de Netflix eclipsa la de Disney, así como la de AT&T Inc., la matriz de HBO, y Comcast Corp., la matriz de NBC y Universal Studios.

Si bien el distanciamiento social y las órdenes de confinamiento les han dado a los competidores de Netflix la oportunidad de acumular seguidores más rápidamente, los suscriptores descubren que una vez que ven los mejores programas de estas nuevas aplicaciones, “The Mandalorian“ en el caso de Disney+, no hay mucho más allí. Parte de la razón es que las producciones han sido detenidas debido al covid. Netflix no se ha visto afectada en la misma medida porque gran parte de su nuevo contenido planeado para el año ya estaba casi terminado, por lo que los usuarios de Netflix tardarán más en experimentar la sequía de programación. El servicio acaba de agregar otra nueva película la semana pasada que se convirtió en un éxito instantáneo: “The Old Guard”, una película de acción de ciencia ficción protagonizada por Charlize Theron. (“Palm Springs“ de Hulu también está atrayendo mucha fanfarria). Si el catálogo de Netflix comienza a parecer ligero más adelante, la compañía puede necesitar pagar más contenido con licencia, pero hasta ahora ha tenido un flujo constante.

YouTube TV de Google sorprendió recientemente a los consumidores al aumentar su cuota mensual en 30% a US$65, lo que indica que Netflix tiene espacio para aumentar su propio precio estándar de suscripción de US$13 al mes. Pero con las acciones de Netflix en una buena racha y los inversionistas aún enfocados completamente en el crecimiento y no en las ganancias en efectivo, aún no tiene ninguna razón para aumentar las tarifas.

Otros gigantes de los medios no pueden sostener la forma como Netflix hace las cosas. Podrían verse forzados a recurrir a aumentos de precios y aceptar anuncios, lo que podría disuadir a los clientes. Y esa es justamente la habilidad de Netflix para mantener su ventaja competitiva. Tan amenazante como el precio de sus acciones, no se puede decir que la estrategia no esté funcionando.