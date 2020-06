Google contratará más afroamericanos en cargos altos

Gerrit De Vynck

Google, de Alphabet Inc., dice que tratará de mejorar el número de trabajadores negros en puestos de responsabilidad y fijará un objetivo para que al menos el 30% de los puestos de liderazgo estén cubiertos por empleados de grupos sub-representados, para 2025.

El gigante de las búsquedas por internet también dijo que contrataría a más personas en Atlanta, Washington, Chicago y Londres, que agregaría más apoyo a sus trabajadores negros y establecería programas internos contra el racismo para todos los empleados, según una entrada de blog publicada el miércoles.

Los trabajadores negros y otras personas de color han señalado desde hace tiempo la falta de diversidad en las empresas de Silicon Valley como Google, Facebook Inc. y Apple Inc. Esos llamamientos se han visto amplificados por las protestas contra el racismo sistémico y la violencia policial que arrasan el país tras la muerte de George Floyd el mes pasado a manos de la policía en Minneapolis. Los ejecutivos de Google han dicho que la diversidad en la fuerza laboral es una prioridad, pero el avance no ha sido lo suficientemente rápido para muchos activistas y empleados. El porcentaje de empleados negros en Google creció a solo el 3,7% en 2020 desde 2,4% en 2014, según el informe de diversidad anual de la compañía.

Además de los cambios internos, Google anunció un “paquete de oportunidades económicas” de US$175 millones que se gastará en inversiones en empresas de capital de riesgo y start- up lideradas por ejecutivos negros, capacitación para solicitantes de empleo negros y subvenciones para pequeñas empresas.

Los nuevos compromisos de diversidad de la fuerza laboral coinciden con el anuncio de Google de que reducirá la contratación general en la mayor parte de su negocio conforme hace frente al impacto económico de la pandemia de covid-19.