Google ya no alquilará una oficina en Dublin

Peter Flanagan

Google, de Alphabet Inc., abandonó un plan de alquiler de un espacio en Dublín para unos 2.000 trabajadores, dejando de lado uno de los acuerdos inmobiliarios más importantes de la ciudad en los últimos años.

Google había estado en conversaciones para alquilar unos 18.766 metros cuadrados de espacio cerca de los muelles del sur de la capital irlandesa, lo que se suma a su variedad de sitios en la ciudad.

“Después de mucha deliberación, Google ha decidido no continuar”, dijo una portavoz de la empresa en una respuesta por correo electrónico a las preguntas de Bloomberg. La compañía no dijo por qué decidió no seguir adelante con el acuerdo.

Google es un actor importante en la escena inmobiliaria de Dublín, ya que emplea a miles de trabajadores. Si bien la compañía planea continuar invirtiendo en sus operaciones irlandesas, la decisión de no continuar con el nuevo arrendamiento será revisada con atención, a medida que inversionistas sopesan el impacto del brote de coronavirus en la ciudad.

Empresas como Twitter Inc., Google y Facebook Inc. ayudaron a revivir el país después del colapso inmobiliario de la nación, mientras llegó dinero del extranjero para ayudar a construir oficinas y apartamentos.

Sin embargo, en el segundo trimestre, las empresas alquilaron 9.885 metros cuadrados en Dublín, el mínimo registrado, según CBRE Inc. Un portavoz del promotor, Marlet, no pudo comentar de inmediato.