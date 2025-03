“Milei suele pensar y decir que la legitimidad reside únicamente en el poder Ejecutivo, y que los otros dos poderes, si no acompañan, son golpistas”, expresó Carlos Heller, diputado de Unión por la Patria. El legislador, invitado en el piso de “QR”, ejemplificó sus dichos: “El discurso que el Presidente dio de espaldas a las escalinatas del Congreso es una muestra de que, en la más benévola de las lecturas, el parlamento sobra porque es la casta”.

Pablo Caruso, conductor del programa que se emite de lunes a viernes de 22 a 0 horas por la pantalla de Bravo TV, apuntó: “Pareciera que para el Presidente el lawfare no existe hasta que se le viene encima”, y Heller añadió: “Milei niega la esencia misma del funcionamiento democrático. Me parece muy grave que asevere que Cristina Kirchner va a terminar presa, porque no lo dice en términos potenciales sino que lo asegura. O tiene la información de que así será o va a hacer todo lo posible por encarcelarla”, razonó.

Revés judicial para CFK en la causa Vialidad: Casación rechazó su apelación y pasa a la Corte

Ante el inminente cierre de listas para las elecciones legislativas de medio término, Heller dijo: “Además de la disputa al interior de la derecha, debe existir alguna una táctica de brindar una diversidad de oferta para cosechar más votos porque luego, en el parlamento, actúan como una fuerza única”, y observó: “Al momento de pedir el voto se muestran enfrentados, pero luego se juntan. Siempre existen disputas, pero a efectos prácticos veo que amplían la oferta colectora para accionar después de una sola manera”.

FPT