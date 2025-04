Índice de Informalidad Laboral: 42% de los trabajadores no está "en blanco"

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el Índice de Informalidad Laboral, cuyos datos son "alarmantes". Así lo definió la conductora del programa "Soy casta", Carmela Bárbaro, al poner en debate sobre la mesa la situación de fragilidad que azota a millones de trabajadores en el país. Del informe se desprende que existe un 42% de trabajadores informales, esto es, que no están "en blanco", porcentaje que totaliza casi 6 millones de personas.

"La informalidad es mayor entre las mujeres, algo que no nos sorprende", dijo la periodista Felicitas Bonavitta, integrante de la mesa periodística del programa que se emite por la pantalla de Bravo TV de lunes a viernes a las 19. Luego completó: "tampoco nos sorprende la edad del grupo más perjudicado: las personas de hasta 29 años".

“Casi el 60% de las mujeres menores de 29 años trabajan en negro. En varones, el número es del 58%”, informó la periodista. La construcción y el trabajo doméstico pican en punta entre los sectores donde la informalidad es mayor.

La conductora estableció una relación con la crisis del sistema jubilatorio. Explicó que si deliberadamente no se registra a las trabajadoras dedicadas a cuidar "lo más importante que uno tiene en el mundo, los hijos", mucho menos puede esperarse de que se registren los empleados de las empresas. "Siempre se culpa al trabajador" por no realizar aportes, mencionó Bárbaro, diferenciando responsabilidades. "El problema es que existe un montón de empleados que se encuentran por fuera del sistema porque los patrones deciden no registrarlos", observó la conductora.

Liliana Franco: “Milei y el FMI piden una reforma laboral, previsional e impositiva, hay una coincidencia histórica”

"Ser monotributista es otra forma de trabajar en negro", resumió Bárbaro, y prosiguió con un análisis de índole político: "Una de las condiciones que el Fondo Monetario Internacional le impuso al Gobierno es la eliminación del Monotributo", alertó, y amplió: "Una medida temporal y de emergencia que sirvió para otorgarle algo de formalidad a determinadas profesiones terminó siendo una manera de encubrir el trabajo fuera de la relación de dependencia". Luego expresó su preocupación por la fragilidad en la que podrían encontrarse esos trabajadores en un sistema donde ya no existe la moratoria previsional, eliminada por el gobierno de Javier Milei durante 2025.

"Del caracol a la serpiente": el crawling peg le cede paso a la flotación administrada

La periodista Felicitas Bonavitta recordó que si bien el presidente dijo que la reforma jubilatoria debería impulsarse después de la reforma laboral, "el FMI exige que antes de fin de año se inicie ese proceso"

LB / FPT