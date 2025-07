¿Unidad o tregua?: el peronismo se reparte candidaturas, pero no resuelve sus desencuentros

"Cristina destrabó el acuerdo a las once y media de la noche del sábado. Si no, volaba todo por los aires", reveló el periodista Hernán Letcher en el programa “QR”, por Bravo TV. Camino hacia las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre, la frase expuso sin rodeos el trasfondo de una presentación de listas que rozó la implosión al filo de que expirara el plazo legal para hacerlo. En el programa se analizó la compleja correlación de fuerzas que anida en el peronismo y que no logra dejar atrás más que como una tregua.

La alianza Fuerza Patria —integrada por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), La Cámpora y el Frente Renovador— evitó el colapso gracias a una prórroga judicial otorgada debido a dos cortes de electricidad en la ciudad de La Plata, minutos antes de la medianoche, y una decisión política: la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner aceptó ceder y destrabar el conflicto al permitir que Axel Kicillof posicione referentes propios como cabeza de lista.

El drama comenzó el sábado por la noche, cuando un apagón impidió la carga oficial de listas ante la Junta Electoral. Con el reloj marcando la medianoche —límite legal para presentar las candidaturas—, la Justicia bonaerense extendió el plazo hasta las 14 de este lunes. Esa ventana le dio oxígeno a Fuerza Patria para continuar las discusiones y frenar una ruptura que parecía inevitable. “Hubo dirigentes que jugaban con listas paralelas. Nadie le ponía el cascabel al gato”, agregó la periodista Irina Hauser. La tensión se multiplicó en distritos sin conducción clara, y la falta de orden en el MDF empujó al límite la negociación.

El foco estuvo en las cabezas de lista de la Primera y Tercera sección electoral. Letcher fue categórico: “Está claro quién las encabeza, así que también está claro quién cedió: Cristina”, precisó. La intervención de la exmandataria fue directa. Una conversación con Axel Kicillof, gobernador bonaerense, cerró el acuerdo. MDF colocó referentes propios, pero solo después de que Fernández de Kirchner aceptara modificar la propuesta original.

A pesar del caos, de los borradores de listas que circularon en las sombras y de las amenazas cruzadas, hubo "fumata blanca". Fuerza Patria logró completar sus nóminas y presentó candidatos en cada sección electoral. “El mérito es doble, considerando que algunos estaban decididos a romper”, destacó Letcher. El acuerdo final incluyó representación de las tres principales líneas internas: MDF, kirchnerismo y Frente Renovador.

Fuerza Patria: cómo quedaron las listas en las ocho secciones electorales

Ahora, el desafío se traslada a la campaña. “No hay conducción clara. Cada intendente dirá lo que quiera. No se ve un discurso unificado”, advirtió Hauser. Mientras tanto, la campaña de La Libertad Avanza (LLA) apuesta a explotar un eje en torno de la seguridad, y la duda es si el oficialismo podrá construir una narrativa potente. “No alcanza con frenar a Milei. Eso no es una propuesta, es un eslogan”, añadió la periodista. Kicillof se perfila como el principal vocero territorial, pero sin definición en el mensaje ni en los responsables de la comunicación política, la fragilidad permanece, según se analizó en el programa que se emite de lunes a viernes a las 22.

LB / FPT