"¿Casualidad?", se preguntó Cristian Ritondo en su cuenta de X esta madrugada, ironizando sobre los tan curiosos como oportunos cortes de luz que se produjeron esta madrugada en la ciudad de La Plata, que le permitieron al peronismo argumentar que "por ese problema no podían presentar sus listas a tiempo y se veían obligados a pedir a la Justicia Electoral que autorice una extensión del plazo". El límite, se sabe, era a la medianoche.

Fueron tan delicados esos dos cortes de luz, que afectaron a manzanas en las que se debatía la unión o la crisis del Peronismo con más de 20 cuadras de distancia. Por suerte para los vecinos cercanos no se amplió el radio de la "oscuridad", al menos para evitar problemas a quienes viven en departamentos o se levantan para ir a buscar algo a su heladera...

Jamás habrá confesiones y sobrarán las explicaciones técnicas, pero cuando el peronismo se asomaba al abismo de una derrota segura, llegaron esos cortes de luz y todo debió postergarse, ocultando con su oscuridad lo que era un secreto a voces: no había acuerdo Kicillof/CFK.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lo de la derrota no es un eufemismo ni una hipótesis, la mayoría de las encuestas da ventajas a La Libertad Avanza y la alianza con su socio minoritario, el PRO, por lo que si el peronismo llegara divivido a las urnas, el sector de Kicillof por un lado y el kirchnerismo por el otro, es posible que la frase de "La Libertad Arrasa" que Milei desliza en muchos de sus discursos y repitió cuando estuvo en la Bolsa de Comercio, se haga realidad.

Las caras del peronismo provincial versión 2025. las listas llevaron la tensión al límite de la ruptura.

Con ese horizonte por delante, sin nadie dando el brazo a torcer en las listas y el reloj corriendo pasada la medianoche, llegaron los salvadores cortes de luz para que entonces las autoridades partidarias "se vieran obligadas" a pedir a la Justicia Electoral que autorice al peronismo una extensión del plazo para presentar sus listas, porque no podían hacerlo por tan inesperada falta de energía.

En rigor, no podían hacerlo porque esas listas no estaban acordadas, y había más de una veintena de municipios en los que los jefes comunales amenazaban con "listas cortas", es decir llevar los nombres cercanos, que les aseguren el control de sus concejos deliberantes. De hecho los choques son los mismos que vienen signando la relación entre el gobernador y Cristina Kirchner desde hace meses. Massa en esta película ha intentando de todas las maneras posibles "acercar a las partes", pero el choque Kicillof vs. kirchnerismo/La Cámpora, solo dejó anoche como signo de acuerdo los nombres del ministro Gabriel Katopodis encabezando en la Primera Sección Electoral, y la vice Verónica Magario en la Tercera. Se trata no solo de los nombres de mayor peso que puede jugar el sector de Kicillof en una elección crucial, sino que al darlos como candidatos se aventaba la posibilidad de que Kicillof se presentara al comicio "por su lado" con su nuevo sello: "Movimiento al Futuro"

La manzana de la Legislatura bonaerense fue una de las que quedó a oscuras, y la siguió la zona de Plaza San Martín, el anexo de Diputados y la sede de la junta Electoral, apagones localizados, con más de 20 cuadras de distancia.

"Justo cuando vencía el plazo para presentar listas en la Provincias, y el kirchnerismo seguía sin aparecer, se corta la luz en la Junta Electoral de La Plata", agregó Ritondo, graficando la impresión general.

"Siempre el mismo juego sucio", cerró su posteo. Y esa también era la certeza de muchos opositores.

Queda ver si en algún momento de este domingo los sectores en pugna avanzan en las listas, si estiran ese plazo hasta mañana. O si, conviene no descartarlo, vuelve a cortarse la luz en La Plata.

HB