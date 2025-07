Fuerza Patria tuvo un cierre de listas desordenado, con pases de facturas y al borde de la ruptura

Las 69 bancas para la Legislatura, los 1.097 concejales y los 401 Consejeros Escolares que se renovarán en la elección bonaerense del 7 de septiembre no fueron suficientes para conformar a los sectores que integran Fuerza Patria que llegó al cierre de listas con fuertes discusiones que en campaña deberán definir si se terminan conteniendo para pelear en las urnas contra La Libertad Avanza.

“Estamos al borde de la ruptura”, le dijo a PERFIL uno de los negociadores reunidos en La Plata. Eran las 20 y faltaban solo cuatro horas para el cierre de listas. “Veremos cómo termina, no hay más tiempo para seguir negociando”. El final aún era incierto al cierre de esta edición. Por la gobernación pasaban legisladores, intendentes y funcionarios bonaerenses. Máximo Kirchner se había corrido de las negociaciones los últimos días por un dolor de muelas, pero envió a sus dirigentes más fieles. Axel Kicillof y Sergio Massa fueron los principales referentes en una discusión que no se saldó.

En estos comicios, Fuerza Patria tiene el desafío de ganar la tercera sección electoral, pelear voto a voto la primera y quedarse con la octava. Allí hay 10.872.877 de votantes de los 14.376.592 de toda la Provincia. Hasta hace semanas, la candidatura de Cristina Kirchner había dejado sin posibilidad de discusión el liderazgo en el territorio más populoso que ahora buscó, de todos modos, conservar el kirchnerismo. Pero todo se puso en discusión sobre la hora.

La pelea más fuerte se dará en la Primera sección en donde La Libertad Avanza en alianza con el PRO se entusiasman. Allí el nombre que encabezará la lista será para el espacio del gobernador: el intendente de Pilar, Federico Achával o el ministro bonaerense Gabriel Katopodis.

Y, en la Tercera Sección, Kicillof también logró quedarse con la lapicera: o Verónica Magario o el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

Los cierres en los distritos fueron los que comenzaron a detonar la unidad. Cerca de treinta municipios mostraron fuertes disputas internas. Juan José Mussi (Berazategui) lo adelantó 24 horas antes. “Presentamos por las dudas nuestra boletita corta. Allá hay lío”, dijo el intendente de Berazategui que se anotó como candidato a concejal.

En La Plata Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa buscaban cerrar el acuerdo con el que se habían comprometido cuando las disputas locales comenzaron a multiplicarse.

“Si él no abre la lista, yo tampoco”, comenzaron a repetir los intendentes y dirigentes locales. Los jefes distritales que responden a Axel Kicillof apuntaban contra los referentes K y del Frente Renovador; los de Sergio Massa a los del gobernador y La Cámpora. Y los kirchneristas también hacían lo propio contra los del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y los de leales a su principal aliado, el excandidato presidencial.

“Llamamos a la intendenta Mariel Fernández a no entorpecer el proceso de inscripción de listas y encaminarnos a derrotar al verdadero enemigo Javier Milei”, escribieron en un comunicado los referentes del MDF ocho horas antes de la medianoche, hora límite de la presentación de los nombres. Lucas Ghi (Morón) adelantaba que hasta esa hora no había acuerdo local con Martín Sabbatella y podría presentar boleta corta. En Tigre, el MDF apuntó contra Sergio Massa y Malena Galmarini por no abrir las listas. Algunas disputas se saldaron horas después y otras no.

“Armen listas cortas”, fue la orden que salió desde La Plata. Todo podía romperse. Los dirigentes locales se movieron rápido y para el cierre de esta edición tenían el plan B preparado.

Tal como contó PERFIL, una de las estrategias para enfrentar las urnas volvió a marcar diferencias internas: ¿Candidaturas testimoniales sí o no? Los jefes comunales identificados con el gobernador bonaerense adelantaron que se postularían como concejales para poner el cuerpo a la elección, ir a buscar el voto y motivar la participación. Además de Mussi se anotaron Mario Secco (Ensenada), Andrés Watson (Florencio Varela), Juan José Mussi (Berazategui), Fabián Cagliardi (Berisso). Todos hoy juegan con Kicillof. El kirchnerismo no tardó en avisar que los intendentes de su espacio elegidos como candidatos no serían testimoniales y asumirán sus bancas. Ninguno irá con Concejo Deliberante, pero sí estarán en las boletas de diputados y senadores provinciales.

Al cierre de esta edición, ningún dirigente se animaba a anticipar el final. Tampoco a adelantar nombres. Cualquier dirigente mencionado era cuestionado.