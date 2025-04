Federalismo versus centralismo, el fuerte contrapunto en la mesa de "Soy casta"

"Los gobernadores se agarran la cabeza con el federalismo que les plantea el presidente porque los insta a achicar el Estado provincial y a hacerse cargo de lo que les corresponde, como la salud y la educación", dijo la politóloga Viviana Isasi en la mesa de "Soy casta", y agregó: "No les interesa discutir la coparticipación porque tanto federalismo los retrae".

La politóloga encontró quien le devuelva el golpe. "No comparto. Tenemos una ley de coparticipación que no se discute desde hace más de 30 años. Ese es el punto", argumentó la invitada del día, Flavia Royon, exsecretaria de Minería de la Nación durante los primeros meses del Gobierno de Javier Milei.

Las periodistas del programa que se emite de lunes a viernes de 19 a 20.30 por la pantalla de Bravo TV discutieron sobre la distribución de los recursos nacionales, la tensión entre las provincias y el Gobierno nacional, y también el impacto de la minería en las economías provinciales.

"Del 100% de impuestos que paga una empresa, entre el 95% y el 98% son impuestos nacionales", aseguró Royon, y apuntó que los impuestos "distorsivos como Ingresos Brutos (IIBB) y las tasas municipales constituyen un problema", mientras que los impuestos sobre derechos de exportación "no se coparticipan". "Los gobernadores defienden IIBB y las tasas municipales", respondió Isasi, y Royon le propuso dar la discusión "de fondo".

Las transferencias a provincias crecieron, pero aún no compensan la caída desde 2023

"El federalismo es más que un discurso, es la necesidad de que los gobernadores se hagan cargo de sus provincias", insistió Isasi, destacando que los gobernadores deberían ser responsables de la educación, la salud y la seguridad en sus provincias sin caer en críticas hacia el Gobierno nacional.

Royon no compartió su visión y aclaró que el núcleo del asunto radica en la distribución de los recursos, ya que el 95% de los impuestos son nacionales y las provincias no reciben lo que les corresponde. La ex secretaria de Minería de la Nación concluyó con un mensaje claro: "La ley de coparticipación necesita una revisión profunda".

