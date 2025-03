Julia Strada: “El nuevo acuerdo con el FMI es un bochorno”

“En términos institucionales es un bochorno. El Decreto de Necesidad y Urgencia ratificado este miércoles por Diputados es ilegal porque colisiona con la Constitución Nacional y la ley 27612 —conocida como 'Ley Guzmán—'", aseguró Julia Strada, diputada nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires.

Invitada al piso del programa "QR", emitido de lunes a viernes de 22 a 0 por la pantalla de Bravo TV, la diputada fue contundente: "Es imposible defender el DNU", expresó.

La legisladora resaltó la ausencia en el recinto del Congreso del ministro de Economía, Luis Caputo, y agregó: “Existe un despacho que dice quiénes iba a asistir. Estaba anunciada la presencia del vicepresidente del Banco Central, pero no vino. Esto es grave porque uno espera que la máxima autoridad se haga presente", lanzó.

Por otro lado, Strada alertó: "La 'corrida' financiera de los últimos días da cuenta de una inestabilidad. No estamos discutiendo un acuerdo con el FMI sino que se aproxima algo que no sabemos qué es". "Vienen más deudas. No es igual al acuerdo del 2022 porque refinancia pero endeuda”, cerró.

