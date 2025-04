Personas con discapacidad: el drama de las pensiones no contributivas en una maraña de recortes, demoras y obstáculos

Verónica González Bonet, periodista especializada en discapacidad y columnista en la TV Pública, aseguró que “hace mucho tiempo que se exige la declaración de la emergencia nacional en discapacidad, incluso desde el Gobierno anterior". La situación de quienes padecen discapacidades de distinto tipo se caracteriza por "pagos a largo plazo y montos bajos", explicó la periodista, y completó: "Es una situación históricamente grave”.

La especialista, invitada a la mesa del programa "Soy casta", hizo referencia a las personas que trabajan en "talleres protegidos de producción", donde los trabajadores "con discapacidad intelectual o psicosocial que no tienen otra alternativa para trabajar", encuentran un espacio donde hacerlo durante unas pocas horas ensamblando productos o produciendo comida. "Reciben 28 mil pesos por mes, y es un monto que no se abona desde enero", denunció.

Las pensiones no contributivas (PNC) constituyen otro punto crítico entre las personas con discapacidad. Se trata de montos de dinero destinados a quienes viven una situación de vulnerabilidad y que no cuentan con aportes previsionales. "Las PNC no llegan ni a los 200 mil pesos por mes", explicó González Bonet. Luego expresó: "Hay 1.300.000 de pensiones no contributivas, pero no suele decirse que existen en el país más de 5 millones de personas con discapacidad", subrayando que "no se tiene en cuenta a la población destinataria ni tampoco sus necesidades".

Según el último censo nacional, en Argentina hay 5.1 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa aproximadamente el 13% de la población. Muchas de ellas dependen de las PNC o de coberturas estatales para acceder a tratamientos, terapias, educación especial o medicación.

La salud de millones de personas está comprometida. “Las personas con discapacidad tienen mucho en juego ya que deben realizarse una diversidad de terapias para lograr su desarrollo. No poder acceder a ello nos ubica en una inequidad muy fuerte”, explicó la periodista, que tiene una discapacidad visual.

El desempleo alcanza al 86% de las personas con discapacidad

Asimismo, en la mesa del programa que se emite por la pantalla de Bravo TV de lunes a viernes a las 19, se cuestionó el motivo por el cual el Estado busca poner “trabas” al acceso de las pensiones. Sobre el punto, la periodista Felicitas Bonavitta dijo que el Gobierno nacional “suma requisitos para dejar gente afuera” y que “quieren hacer recortes”.

En la misma línea, Lourdes Arrieta, libertaria y miembro de la Cámara de Diputados, contó una experiencia personal en la que intentó realizar un trámite para su vecina que tiene una discapacidad, pero no lo logró, aun formando parte del Estado. “¿Qué contradictorio, no?”, respondió Carmela Barbaro.

