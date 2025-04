La IA "va a generar 170 millones de puestos laborales, mientras que se van a destruir 92 millones"

Para comprender mejor las oportunidades y los desafíos que presenta el cambiante mercado laboral, en la mesa del programa "Comunistas" estuvo invitado Alejandro Melamed, especialista en la comprensión de las conexiones que enervan el mundo del trabajo con la tecnología durante la tercera década del siglo XXI.

Consultado sobre la posible amenaza cifrada en el avance geométrico de la Inteligencia Artificial (IA) sobre el empleo, el consultor y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires puso sobre la mesa datos proporcionados por el Foro Económico Mundial: la tecnología de punta "va a generar 170 millones de puestos laborales, mientras que se van a destruir 92 millones, por lo que el saldo, por primera vez desde que se mide, es positivo", aseguró.

Melamed explicó que uno de los mayores desafíos laborales de la actualidad consiste en la necesidad de "aprender a aprender", y dijo que en Argentina existe un "déficit de entre 10 y 15 mil puestos laborales que no pueden cubrirse porque hay insuficiencia de mano de obra calificada". Lo positivo de ello, según evaluó, es que a diferencia de las tradicionales carreras de grado, cuya cursada demandaba años, en la actualidad "en cuatro a seis meses pueden incorporarse nuevas habilidades tecnológicas demandadas por las empresas", dijo.

"No soy un tecno-pesimista ni un tecno-optimista sino un tecno-esperanzador. Me comprometo a trabajar", se autodefinió, y advirtió que muchas de las predicciones que se hacen en la actualidad en materia tecnológica se basan en paradigmas que podrían quedar obsoletos en poco tiempo.

El especialista alertó sobre el aumento de la desigualdad en el acceso a las oportunidades laborales. “Los que tienen las mejores oportunidades cada vez tienen más, mientras que quienes tienen peores oportunidades, cada vez tienen menos. ¿Por qué no se dedican los gobiernos a formar en las capacidades requeridas en el trabajo, como por ejemplo en ciberseguridad o data science?", se preguntó.

Frente a la pregunta recurrente sobre si la IA va a dejar a las personas sin empleo, Melamed fue claro: “No. Se va a quedar sin trabajo quien no utilice a la inteligencia artificial. Ésta no va a sustituir, por ejemplo, a los médicos", explicó.

“Falta la articulación de la educación con la empresa. De la mano de las universidades se pueden crear cosas espectaculares. No sirve seguir enseñando lo mismo que hace 30 años. Ese es el problema actual de la educación”, sostuvo.

Melamed concluyó con una mirada integradora: “Se viene la era de la inteligencia aumentada, esto es, la inteligencia auténtica humana y la IA, complementadas. El aumento del trabajo conjunto entre humanos y máquinas es increíble. Vamos a una era de equipos conjuntos”.

BR / FPT