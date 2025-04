Laboratorios estadounidenses se oponen al inminente anuncio de un nuevo ente de salud

La decisión del Gobierno nacional de crear un nuevo organismo de salud puso en alerta a los laboratorios estadounidenses con presencia en el país. En la ronda informativa del programa "Desde el canil", —emitido por la pantalla de Bravo TV—,mencionaron que sería inminente el lanzamiento de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ANEFITS), ente cuya misión sería evaluar la viabilidad económica de los tratamientos, medicamentos o tests que podrían ingresar al país, una suerte de instancia previa a la intervención de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). “Va a ser un filtro antes del filtro”, graficó el periodista Ariel Maciel.

La idea —tan inédita como controvertida— alertó a los laboratorios y encendió el debate sobre el acceso a la innovación médica. Maciel explicó que la iniciativa oficial consiste en conformar una agencia de evaluación tecnológica en salud con el objetivo de definir la viabilidad económica de nuevos tratamientos e investigaciones antes de que lleguen a la instancia del ANMAT.

El organismo estaría conformado por un presidente, un vicepresidente, representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), de otros entes estatales y un integrante del ministerio de Hacienda, quien tendría el rol de decidir si un tratamiento es o no viable en términos de costo-beneficio, variable cuya definición aún es un interrogante.

“En varios países del primer mundo ya existe, pero acá la están proponiendo como una etapa previa al control de calidad de la ANMAT, y eso no pasa en ningún lado del mundo”, señaló el periodista. Es precisamente dicho aspecto el que los laboratorios cuestionan, es decir, no tanto su existencia sino su intervención previa a la de la ANMAT, y no posterior.

“Los laboratorios estadounidenses dicen que esto genera inviabilidad de negocios”, remarcó Maciel, y agregó que incluso, de implementarse, podrían abandonar el país.“Hasta la embajada de los Estados Unidos intervino ante la Casa Rosada”, sostuvo.

Durante las últimas horas hubo una señal que el Gobierno habría leído como una "luz verde" para el lanzamiento de la flamante agencia: el silencio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de visita en Buenos Aires en misión económica. El funcionario no habría hecho mención alguna de la idea.

Del lado de los pacientes, la encrucijada es clara: actualmente, sin la existencia de la nueva agencia, una persona que enfrenta un problema de salud y que requiere determinado medicamento no cubierto por su obra social o prepaga puede recurrir a un amparo judicial para obtenerlo. En cambio, si se implementase la nueva agencia, ese mecanismo encontraría una traba inicial adicional, lo que se traduciría en demoras mayores, con la consiguiente pérdida de valioso tiempo para los enfermos.

Maciel lo resumió sin rodeos: “Esto no es solo un tema de laboratorios. Si tenés una enfermedad y hay una droga que puede ayudarte, el filtro podría impedir que la recibas”.

LB / FPT