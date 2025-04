En un contexto de inflación que no logra asentarse por debajo del 2% y medicamentos cada vez más inaccesibles, el farmacéutico y candidato a legislador por la ciudad de Buenos Aires, Marcelo Peretta, conversó con Canal E y lanzó duras críticas al sistema de salud argentino y al rol del Gobierno frente al precio de los medicamentos. “La farmacia no fija el precio. El QR que propuso el Gobierno no resuelve nada. Solo demuestra que no sabe dónde está parado”, comentó.

Marcelo Peretta aseguró que, “en Argentina los medicamentos son tres veces más caros que en Chile, cuatro veces más caros que en Paraguay y Brasil, casi ocho veces más caros que en Bolivia y doce veces más caros que en Perú”. Y apuntó directo contra la estructura oligopólica del sector: “Tenemos pocos laboratorios, cartelizados, con un lobby poderoso que se apoderó del Ministerio de Salud, el PAMI y hasta de la firma de los médicos”.

Asimismo, recalcó que el resultado es contundente: “Somos 47 millones de rehenes de una maniobra avalada por la política, donde los laboratorios corrompen a los médicos para que receten marcas caras, a pesar de que la ley exige prescribir por nombre genérico”.

Incumplimiento en la compra de recetas por parte de los pacientes

El problema, explicó Peretta, no es solo económico, sino también sanitario. “Hoy tenemos un 11% de recetas caídas. Es decir, 11 de cada 100 recetas no se compran. La gente llega a la farmacia, le recetan tres medicamentos y solo lleva uno. Te dicen ‘dame el más importante’, como si se pudiera elegir cuál de los tres dejar. Es porque no tienen plata. El médico no lo sabe hasta meses después, si el paciente vuelve”.

Ante esta problemática, planteó una solución clara: “Hay que aumentar la oferta. Instalar más laboratorios para romper el monopolio, multar a los médicos que recetan marcas y lanzar campañas oficiales para educar al consumidor. La marca se discute con el farmacéutico, no con el médico”.

El negocio de los médicos con los laboratorios

El farmacéutico también denunció la práctica extendida de coimas encubiertas en forma de “vouchers” o descuentos: “Los laboratorios inflan el precio, después te hacen un supuesto descuento. Es un negocio donde los médicos reciben viajes, remodelaciones de consultorios, beneficios directos. El médico se transformó en un vendedor de medicamentos”.

Criticó, además, la publicidad masiva sin control: “Médicos con matrícula en la mano recomiendan productos en la TV desde las 7 de la mañana hasta la madrugada, sin comprobación científica. Esto genera una automedicación descontrolada: 8 de cada 10 argentinos se automedican y muchos terminan intoxicados o adictos”.