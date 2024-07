En las últimas horas, la AFIP prorrogó el plazo para realizar la recategorización semestral del monotributo de los primeros seis meses de 2024. Aunque el paquete fiscal se publicó el lunes de esta semana, en el sitio web no se actualizaron con las nuevas escalas ni ha habilitado la recategorización en línea con los nuevos parámetros.



Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Sebastián Dominguez, quien explicó que el plazo para la recategorización semestral del monotributo correspondiente al primer semestre de 2024 “estaba inicialmente fijado para el lunes 22 de julio”, pero a raíz de que la AFIP aún no ha publicado las nuevas tablas de categorías aprobadas en el paquete fiscal, “se trasladó al viernes 2 de agosto”.

Qué pasará con los monotributistas y las categorías

Según el entrevistado, lo lógico sería que la mayoría de los monotributistas bajen de categoría, ya que “si estaban en el monotributo es porque facturaban en los últimos 12 meses no más del tope establecido”. “Aquellos que estaban correctamente encuadrados en el monotributo probablemente descenderán de categoría”, mencionó y ejemplificó: “Un prestador de servicios en la categoría H, que podía facturar casi 12 millones de pesos en los últimos 12 meses, pasaría a la categoría C y esto implicaría que, en lugar de pagar 66.000 pesos mensuales hasta julio, ahora pagaría 35.000 pesos, ya que el nuevo tope para la categoría C es de 13.250 pesos”.

En continuidad con el tema, el economista recalcó que antes de la reforma, la categoría de servicios podía facturar hasta 5.5 millones de pesos en los últimos 12 meses y pagaba unos 20.000 pesos. “Con la nueva normativa, esta categoría puede facturar hasta 16.5 millones de pesos y la cuota mensual es de 45.000 pesos”, explicó. Y siguió: “Aquellos que estaban en la categoría D ahora deberían bajar a la categoría A, cuyo tope es de aproximadamente 6.5 millones de pesos, pasando de pagar 20.000 pesos a 26.600 pesos mensuales”.

Recaudación nacional y la vuelta al régimen

Con respecto a la recaudación del monotributo, Domínguez aseguró que, “no es muy significativa para las finanzas nacionales” y mencionó que los responsables inscriptos que nunca fueron monotributistas, si cumplen con los nuevos parámetros, “pueden adherirse sin problemas”.

Además, “aquellos que fueron monotributistas y pasaron tres años también pueden volver al régimen”, contó el entrevistado y sostuvo que los monotributistas que fueron excluidos de pleno derecho en el primer semestre, pero no se dieron de baja, podrán permanecer en el monotributo gracias a estas nuevas normativas.

Cuánto facturará la más alta y baja categoría

Por otra parte, Dominguez informó que la máxima categoría del monotributo “ahora permite una facturación de hasta 68 millones de pesos” si es por venta de bienes y el pago mensual es de 377.000 pesos, mientras que por prestación de servicios, “el pago es de casi 870.000 pesos, lo que representa alrededor del 15% de la facturación en servicios”.

Haciendo referencia a la categoría más baja, Domínguez explicó que aunque la mayoría pagará menos, “algunos casos particulares podrían pagar más”. Por ejemplo, “alguien en la categoría más baja que pagaba unos 12.000 pesos mensuales pasará a pagar 26.600 pesos si se mantiene en la misma categoría A”. Sin embargo, “esto incluye la cobertura de obra social y Seguridad Social, que hoy en día cualquier estudio médico podría costar más que esa suma”, cerró.