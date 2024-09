Las negociaciones con el FMI vuelven a surgir en la agenda económica del Gobierno, sin embargo, aún no hay indicios de que puedan llegar fondos frescos, sin embargo, el prestamista ya tiene en carpeta las próximas exigencias que pedirá de cara a un nuevo acuerdo. En este contexto, este medio se comunicó con el ex director del FMI, Claudio Loser.

“Estamos en el principio de una negociación, desde un punto de vista financiero de corto plazo con el FMI, Argentina no necesita tener un programa con el Fondo porque los próximos vencimientos van a ser a fines del año que viene”, comentó Claudio Loser. “No es que Argentina esté con el agua al cuello, sin embargo, sí Argentina necesita continuar con su programa y que el FMI lo avale”, agregó.

El FMI no estaría dispuesto a prestarle USD 15.000 millones a Argentina

Posteriormente, Loser planteó: “El FMI, dado que Argentina tiene la deuda más grande con el Fondo que ningún otro país, no va a querer dar una cantidad grande de USD 15.000 millones”. Luego, manifestó que, “el FMI va a insistir en que hay que salir del cepo pero no va a pedir que se salga del cepo pasado mañana, sino que va a venir con un lenguaje un poco más difuso”.

“El Fondo no va a pedir que se salga del cepo antes de dar plata, pero va a hacerle decir al Gobierno cuál es el plan”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El FMI va a pedir que se empiece a mejorar la calidad del ajuste, que se limpie la parte impositiva, además de que el gasto público sea más racional y después está la parte estructural, es decir, el Fondo va a moverse de Caputo a Sturzenegger”.

El FMI quiere un ajuste en el impuesto a las ganancias

Por otro lado, el ex director del FMI señaló: “El FMI va a decir que se tienen que cobrar mejor los impuestos, probablemente va a pedir que se reduzcan las retenciones y que el Gobierno sea más fuerte en términos de aplicar la ley a los grandes contribuyentes”.

“Ejecutar la salida del cepo después de las elecciones de 2025 es viable pero no es recomendable, depende cómo están las exportaciones, Argentina en este momento tiene un as que es la parte de gas y petróleo”, expresó Loser. Para finalizar, dijo que, “el cepo tiene que salir antes de las elecciones porque el Fondo no esperaría tanto tiempo”.