Desde CAME apoyan la idea de Javier Milei de aumentar las tarifas de energía "por tercios anualmente"

La complicada situación económica desarrollada durante 2023 significó un fuerte golpe al bolsillo por lo que era cuestión de tiempo para comenzar a notar una caída en el consumo. En este contexto, este medio se comunicó con el secretario de prensa de CAME, Salvador Femenia, para ampliar el panorama.

“Las ventas de diciembre tuvieron una baja impactante, en un escenario que vino muy complicado durante todo el año 2023, con este índice de diciembre de 13,7% abajo en promedio con todos los rubros medidos cayendo”, comentó Salvador Femenia. “En el acumulado del año hubo 3,4% abajo, con un solo rubro que dió positivo que fue calzado y marroquinería con un 0,4% de suba”, agregó.

De los últimos 12 meses no hubo ni un mes positivo

Posteriormente, Femenia planteó: “Esa suba se explica porque hubo un movimiento del rubro y con expectativas por parte de los consumidores, que se adelantaron a aumentos que seguramente iban a venir”. Luego, manifestó que, “con esto completamos 12 meses de caída, no tuvimos ni un mes positivo y de los últimos 18 meses, solo hubo uno positivo, que fue diciembre de 2022”.

El aguinaldo aligeró la caída de las ventas en diciembre en comparación al año anterior

“Todo lo que se gestó en estos meses, sobre todo noviembre, donde pre balotaje/post balotaje, hubo cobertura de precios, aumento de precios y veníamos de una devaluación del 22% post PASO que fue íntegramente a precios”, sostuvo el entrevistado. “El aguinaldo atenuó un poco la caída, porque en las ventas navideñas contra las del año pasado fue 2,8% de baja, que con las previsiones podría haber sido peor”, completó.

Estabilidad y aumento de las tarifas de energía

Por otro lado, el secretario de prensa de CAME señaló: “Hacer proyecciones es tener un poco de intuición, porque hace más de un año que no podemos proyectar y que no tenemos previsibilidad ni estabilidad”. Sobre la misma línea, remarcó que, “los 3 primeros meses de este año van a ser muy duros, cayó muy fuertemente alimentos y bebidas en un 19,8%, por lo que se ve un corrimiento hacia las grandes superficies”.

“Más allá de lo que se pide en la audiencia pública con las tarifas, vamos a tomar en cuenta lo que habló el Presidente en un reportaje, donde dijo que iba a hacer el ajuste por tercios anualmente y ojala que eso se vea traducido en una realidad”, expresó Femenia. “Las tarifas hay que recomponerlas pero son sectores que pueden aportar en que no sea tan brusco y lo que hemos padecido en el último año es pérdida de rentabilidad”, concluyó.