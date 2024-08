En vista de lo que fue el último escándalo dentro de la cámara de Senadores con el aumento de las dietas en $9 millones, desde la cámara de Diputados buscan impulsar un proyecto que limite los sueldos del Estado y no puedan superar lo que cobra el Presidente de la Nación. En este contexto, este medio se comunicó con el diputado nacional por La Libertad Avanza, Manuel Quintar.

“Este episodio de este aumento escandaloso de los sueldos de los senadores es simplemente una muestra de la desconexión que tiene la clase política con la realidad de los argentinos”, comentó Manuel Quintar. “Hay un contexto en el cual la clase política tiene que hacer el ajuste que tanto le estamos pidiendo a la ciudadanía y el proyecto va en el sentido de la línea que marca el Presidente Javier Milei”, agregó.

El proyecto apunta a que ningún funcionario del Estado pueda cobrar más que el Presidente

Posteriormente, Quintar planteó: “Queremos poner un tope para que nadie en el Estado Nacional pueda cobrar más que el Presidente”. Luego, manifestó que, “hoy en día, un sueldo del Presidente es aproximadamente de casi $5 millones, es un sueldo que alcanza para vivir más que bien y nadie en el Estado Nacional puede cobrar más que eso”.

“Hoy tenemos un desfasaje donde tenemos senadores que quieren cobrar $9 millones, tenemos cajeros del Banco Nación que cobran casi $5 millones, jueces que cobran $15 millones”, sostuvo el entrevistado. “Esos cobros son una falta de respeto y ética teniendo en cuenta la situación económica del país”, complementó.

El contexto no amerita los sueldos de los funcionarios del Estado

Por otro lado, el diputado señaló: “El proyecto está destinado al personal político, a todos los que son funcionarios públicos, no tiene nada que ver con la planta permanente de los empleados normales del Estado”. A su vez, remarcó que, “un inspector de AFIP no puede cobrar $10 millones, es un desfasaje económico que, más allá de que se lo merezca, el contexto no lo amerita”.

A modo de cierre, Quintar expresó: “La distorsión principal es que hay un inspector que cobra $15 millones y un jubilado que cobra $300.000, entonces, hay que poner un tope a estos incrementos desmesurados en pos de que la plata no alcanza y tenemos que repartirla equitativamente”.