A qué se debe el récord de consumos con dólar tarjeta que se registró en julio

Los distintos precios de los dólares que opera el mercado son una de las cotizaciones que miran todos los argentinos. Por este motivo, el Gobierno con la segunda etapa del plan monetario intenta mantener estable la cotización de los tipos de cambio. En este contexto, el especialista en mercados financieros Mariano Gorodisch explicó a Canal E que el oficialismo busca mantener la cotización del dólar MEP o Dólar bolsa "entorno a los $1300, es el número que tiene el equipo económico, donde quiere ver a los tipos de cambio financieros".

Por qué había bajado el dólar MEP

En este sentido, Gorodisch dijo en los estudios de Canal E que, "por este motivo cuando la cotización supera los $1300 vemos al gobierno a última hora, casi a final de la rueda a intervenir". "Muchos pensaban que el miércoles, la baja que había tenido los dólares financieros, el miércoles había sido el Banco Central pero fueron cerealeras que estuvieron operando", dijo.

"Pareciera que fueran los jueves el día que interviene el Banco Central y el mismo día de los comunicados". Pero "está claro también y así debe ser que el central no va a dar ninguna pauta acerca de cómo y cuándo interviene". Para que no le tomen el pulso. Para que el mercado no le tome el tiempo.

Récord de consumos del dólar tarjeta

Respecto al consumo elevado de gastos en dólares con tarjeta de crédito, "desde mayo 2018 que no se registraba un consumo tan elevado en dólares con tarjeta de crédito como lo fue en julio de este año". Esto se debe a que "a las vacaciones de invierno y que muchos argentinos se fueron a ver la Copa América a Miami". "El efecto del dólar Messi".

Pero ante la inquietud de por qué la gente consume con el tipo de cambio más caro, el especialista aseguró que, "la gente luego cancela su deuda con dólares lo que hace que no tengan que pagar la cotización más cara y que esto ayuda al Banco Central, porque no tiene que gastar dólares".